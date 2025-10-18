El edificio El Palmeral recibe una placa conmemorativa por ser símbolo del Movimiento Moderno Esta obra del arquitecto Fernando Cassinello, entra en el registro de edificios destacados de este movimiento

El edificio El Palmeral de la localidad de Roquetas de Mar recibió hace unos días su primera placa conmemorativa como símbolo del Movimiento Moderno en Almería. El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, acompañado del Secretario General del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Guillermo Lago participó en el acto de colocación de la primera placa conmemorativa del Movimiento Moderno en un edificio privado, un reconocimiento otorgado al edificio El Palmeral, obra del arquitecto Fernando Cassinello Pérez.

Este homenaje lo incorpora al registro de edificios destacados del Movimiento Moderno en Almería, dentro del programa impulsado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en colaboración con la Fundación DOCOMOMO Ibérico.

El acto contó con la participación de familiares del arquitecto Cassinello, representantes del Colegio de Arquitectos, y técnicos municipales, destacando el valor patrimonial y la importancia histórica de este edificio emblemático.

Por otro lado, El Ayuntamiento de Roquetas de Mar aprobó el pasado 30 de septiembre en Junta de Gobierno Local el expediente de contratación de los servicios profesionales para la redacción del proyecto, la dirección de obra y estudios técnicos vinculados a la futura Casa Consistorial, así como la ampliación de la Plaza de la Constitución y de los espacios públicos adyacentes.

Esta actuación supone un paso decisivo para dotar al municipio de unas instalaciones administrativas modernas y de un espacio urbano más abierto y accesible. El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, subrayó la trascendencia de esta iniciativa.

«La nueva Casa Consistorial no será solo un edificio administrativo, sino un símbolo de modernidad, cercanía y servicio público. Queremos que los vecinos sientan que tienen una administración a su lado, ágil y eficiente, que responde a sus necesidades. Con esta actuación reorganizaremos los servicios municipales, facilitando los trámites y mejorando la atención a los ciudadanos», valoró el alcalde del municipio costero.

El presupuesto de licitación asciende a 504.563,46 euros (IVA incluido), financiado íntegramente con fondos propios del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.