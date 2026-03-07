Dudas a última hora por el viacrucis de Las Angustias en Roquetas

El viacrucis previsto para el próximo sábado 28 de marzo aún sigue en vilo tras solicitar la Hermandad de Las Angustias al Obispado de Almería ... el permiso oportuno para la realización de la procesión por las calles de Roquetas de Mar.

Ahora bien, todavía falta tomar una decisión por parte del Obispo de Almería, Monseñor Antonio Gómez Cantero, por parte de la Junta Directiva de la Hermandad de Las Angustias y también por la parte de los costaleros, para ver si al fin puede salir el viacrucis.

«Se están viviendo momentos muy difíciles y la incertidumbre con respecto si al final saldrá la procesión se está notando en el ambiente», según informan fuentes de la Hermandad de Las Angustias a IDEAL.

Contexto

Durante la tarde del pasado 24 de febrero, la Hermandad del Santísimo Cristo del Mar y María Santísima de las Angustias anunciaba en sus redes sociales que quedaba suspendida la estación de penitencia de María Santísima de las Angustias prevista para el sábado 28 de marzo tras recibir un comunicado del Obispado de Almería.

Asimismo, la Hermandad agradeció el esfuerzo de todas las personas y corporaciones que habían estado colaborando para este proyecto. Una situación que ha sido complicada para la Hermandad, puesto que tras muchos años de trabajo y sacrificio, y habiendo comenzado los ensayos con los portadores de la Virgen María Santísima de las Angustias recibieron esta noticia con mucha tristeza.

Una situación que desató las quejas en su muro de Facebook y generó malestar. «No me parece justo lo que han hecho, esto es jugar con los sentimientos de las personas», comentaba Juanita Martínez Martínez.

Respuesta Obispado

Ante la publicación difundida en redes sociales por la Hermandad del Cristo del Mar y María Santísima de las Angustias de Roquetas de Mar, en la que se afirmaba que «queda suspendida la estación de penitencia tras recibir comunicado del Obispado de Almería», el Obispado de Almería informó en su página web de que «no se ha negado ni suspendido ninguna procesión, ya que no ha existido solicitud formal para la realización de estación de penitencia en la fecha indicada».

Además, según informa el Obispado «la Hermandad fue erigida como Hermandad de Gloria, y sus Estatutos no contemplan la realización de una procesión de Pasión o estación de penitencia. Los Estatutos actualmente vigentes (2018) no están adaptados al Estatuto Marco de 2022, ni consta su actualización conforme a la normativa diocesana en vigor».

El comunicado del Obispado de Almería continúa con que «cualquier modificación estatutaria requiere un proceso completo y reglado, que incluye: elaboración del nuevo texto, aprobación por la junta de gobierno, aprobación por la asamblea de hermanos y la probación episcopal».

Además, «la junta de gobierno se encuentra prorrogada hasta el 30 de septiembre, por lo que corresponde a la futura junta elegida, si así lo estima oportuno, iniciar un proceso de esta naturaleza sin hipotecar el futuro de la Hermandad. En ningún momento se comunicó oficialmente la intención de realizar procesión alguna en el presente año por los cauces establecidos».

«El Obispado de Almería reitera su disposición al diálogo y al acompañamiento, siempre dentro del respeto a los procedimientos establecidos y a la normativa canónica vigente».