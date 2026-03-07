Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Costaleros en el interior de la sede de la Hermandad. IDEAL

Dudas a última hora por el viacrucis de Las Angustias en Roquetas

La Hermandad pide disculpas por los malentendidos ante el Obispado de Almería

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Sábado, 7 de marzo 2026, 00:49

Comenta

El viacrucis previsto para el próximo sábado 28 de marzo aún sigue en vilo tras solicitar la Hermandad de Las Angustias al Obispado de Almería ... el permiso oportuno para la realización de la procesión por las calles de Roquetas de Mar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cuerpo sin vida de Rafael, desaparecido en Alhama de Granada
  2. 2 Crudo invierno en Granada: aviso naranja por nevadas y lluvias en las próximas horas
  3. 3 Rescatado por la Guardia Civil en una pared de hielo en el Veleta: «Vi la muerte de cerca»
  4. 4 Paran a un conductor ebrio y a contramano en Arabial y se pone a hacer flexiones para disimular la cogorza
  5. 5

    Los motivos de la pelea entre dos clanes granadinos en la puerta de los juzgados
  6. 6 Vuelve el histórico Kiosco de la música del Paseo del Salón en Granada: habrá conciertos los domingos por la mañana
  7. 7 Este es el dinero en billetes que recomienda guardar Suecia desde ya, el país que casi no usa efectivo
  8. 8 Diez detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en Las Gabias y Cúllar Vega
  9. 9 El estreno más granadino que llega este viernes a Netflix
  10. 10 La nueva tienda de moda de una marca de referencia portuguesa que llega al centro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dudas a última hora por el viacrucis de Las Angustias en Roquetas

Dudas a última hora por el viacrucis de Las Angustias en Roquetas