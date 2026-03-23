Dotan de nuevo equipamiento a la Rambla San Antonio de Aguadulce

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Urbanismo, instaló dos canastas de baloncesto en la Rambla de San Antonio. Con esta ... actuación se pretende completar los equipamientos de un espacio que se convirtió en un espacio de ocio y disfrute para todos los vecinos.

El concejal de Urbanismo, José Luis Llamas junto al concejal, Daniel Salcedo, supervisaron la finalización de estos trabajos con los que se pretende seguir mejorando y ampliando las infraestructuras y dotaciones de este espacio de ocio que además de contar con juegos infantiles se suman estos equipamientos cuyo objetivo es fomentar la práctica deportiva al aire libre.

Espacio

La Rambla de San Antonio es un macroproyecto que contó con tres años de duración y que en cuanto a superficie abarca desde la Avenida Carlos III hasta el Paseo Marítimo. El primer tramo está delimitado por la Avenida Carlos III, el Paseo de los Olmos y el Paseo de las Acacias. En esta zona se combinan zonas de vegetación y distintas plataformas conectadas a través de rampas accesibles. Este tramo cuenta con zonas libres, una zona de juegos infantiles y bancos estanciales.

El segundo tramo está delimitado entre el Paseo de los Olmos, el Paseo de las Acacias y el Paseo de los Castaños. En esta fase se pueden encontrar sendas peatonales respetuosas con zonas de calistenia y conexiones con pasarelas de madera junto con espacios de paseo, de sombra, estanciales y recreo, respetando el entorno natural. Este tramo, finaliza en el Paseo de los Castaños.

El tercer tramo está delimitado entre el Paseo de los Olmos, el Paseo de las Acacias, el Paseo de los Castaños y el Paseo Marítimo. En esta zona se abordó una solución mixta, en el que sólo la zona central de la rambla se quedó cubierta para conseguir así mantener la mayor parte de la vegetación existente, y al mismo tiempo, dotar de conexiones que buscan las cotas existentes de la calle. Así, se crearon zonas de mezcla de vegetación existente con nuevas plantaciones que se conectan a través de plataformas con pequeños desniveles.

A su vez, éstas se conectan a través de unas suaves rampas que van acompañadas con zonas de jardinería y fuentes ornamentales que proporcionan a la zona de elementos de sombra, frescos y de sonidos de agua. Todos estos elementos están delimitados por pequeños muretes de mampostería, que se mimetizan con los materiales preexistentes y con la vegetación, y que sirven como pequeñas zonas estanciales. También se juega con la colocación de módulos de bancos curvos que confinan jardineras para dotar de más sombra.