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Una de las canastas de baloncesto que se han instalada en este espacio de ocio de Aguadulce. IDEAL

Dotan de nuevo equipamiento a la Rambla San Antonio de Aguadulce

Roquetas de Mar ·

El edil de Urbanismo, José Luis Llamas junto al edil, Daniel Salcedo, supervisan la finalización de estos trabajos

J. Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 23 de marzo 2026, 18:44

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El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Urbanismo, instaló dos canastas de baloncesto en la Rambla de San Antonio. Con esta ... actuación se pretende completar los equipamientos de un espacio que se convirtió en un espacio de ocio y disfrute para todos los vecinos.

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Dotan de nuevo equipamiento a la Rambla San Antonio de Aguadulce