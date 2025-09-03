Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Dos personas heridas por quemaduras en un incendio de vivienda en Roquetas de Mar

El fuego se declaró pasadas las diez de la noche de ayer martes en un tercer piso

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 08:11

Dos personas han resultado heridas por quemaduras a causa de un incendio de vivienda registrado anoche en el municipio almeriense de Roquetas de Mar, según ha informado el 112.

Los vecinos dieron la voz de alerta al teléfono de emergencias 1-1-2 pasadas las diez de la noche de ayer martes, para informar de un fuego declarado en un piso de la tercera planta de la calle Géminis en Roquetas. Según los testimonios aportados, en el interior de la vivienda se encontraban dos personas que necesitaban asistencia médica. Además, los alertantes notificaron que habían escuchado explosiones en la vivienda.

Rápidamente, la sala coordinadora activó a los Bomberos del Consorcio de Poniente, a la Guardia Civil, Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que trasladó al lugar una uvi móvil y un equipo médico.

A causa del fuego, un hombre y una mujer de 56 años han resultado heridos por quemaduras y han precisado traslado al hospital de Poniente.

Fuentes de Bomberos han informado de que se investigan las causas del incendio que además ha causado daños en las ventanas y muebles de la vivienda.

