Dos heridos y varios desalojados tras producirse un incendio en un piso de Roquetas de Mar

C. L. 17/09/2026 a las 08:22h.

Una mujer y un hombre han resultado heridos tras producirse un incendio en un piso de Roquetas de Mar (Almería) esta pasada madrugada, según informa el 112.

Varios vecinos llamaron al teléfono 1-1-2 sobre las 00:50 horas para informar de un incendio en una cuarta planta de un inmueble situado en la calle Mérida de la localidad almeriense, indicaban que había llamas y humo. De inmediato, la sala coordinadora activó a los Bomberos del Consorcio de Poniente, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los sanitarios han confirmado que dos personas, una mujer de 86 años y un hombre de 59, han resultado heridos y fueron evacuados al Hospital de Poniente; por su parte, desde el Instituto Armado se ha indicado que de la veintena de personas que fueron desalojadas de forma preventiva durante la intervención, solo ocho vecinos de la cuarta planta no han podido pasar la noche en sus hogares.