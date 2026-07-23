Dos guardias civiles fuera de servicio reducen y arrestan a un hombre que atacó a los vigilantes de seguridad de un centro comercial

La profesionalidad y la vocación de servicio público de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han vuelto a quedar de manifiesto en la ... provincia de Almería tras una destacada intervención policial acaecida en el municipio de Roquetas de Mar. Dos agentes de la Guardia Civil que se encontraban fuera de servicio actuaron con rapidez y decisión para auxiliar al personal de seguridad privada de un conocido centro comercial de la localidad roquetera, logrando la inmovilización y posterior detención de un individuo que trataba de sustraer prendas de vestir de un establecimiento sin abonar su importe.

Los hechos se desencadenaron durante la pasada semana en el interior de las instalaciones comerciales de la zona, momento en el que los dos miembros del Instituto Armado se percataron de una situación anómala. En ese instante, observaron cómo un varón emprendía una rápida huida en dirección a las puertas de salida del recinto, lo que motivó que ambos agentes decidieran aproximarse de inmediato hacia el lugar para comprobar lo que estaba sucediendo y prestar su colaboración en caso de que fuera necesario.

Al llegar al punto del incidente, los guardias civiles comprobaron que dos vigilantes de seguridad privada del centro comercial estaban intentando retener al sospechoso. El individuo estaba ofreciendo una resistencia enormemente activa y violenta, empleando repetidos empujones y forcejeos bruscos con el único objetivo de zafarse del control de los vigilantes y consumar su fuga con el material sustraído.

Ante la agresividad que mostraba el varón y el riesgo de que la situación pudiera derivar en lesiones para el personal del centro o para los transeúntes, los dos guardias civiles actuaron de forma inmediata. A pesar de no encontrarse en ese momento en el ejercicio formal de sus funciones por estar francos de servicio, ambos se identificaron verbalmente como agentes de la autoridad y se sumaron a la intervención para neutralizar la amenaza.

Haciendo uso de las técnicas de intervención policial, los efectivos de la Benemérita consiguieron reducir al individuo e inmovilizarlo por completo en el suelo. Pese a que el sujeto continuó oponiendo una feroz resistencia, los agentes procedieron a su colocación de grilletes, garantizando así la seguridad del entorno y manteniendo la custodia del sospechoso en la misma escena de los hechos hasta la llegada de refuerzos.

Los agentes intervinientes cuentan con un alto grado de preparación operativa, estando destinados uno de ellos en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Huércal de Almería y el otro en la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Guipúzcoa. Su presencia fortuita en el lugar y su inmediata reacción permitieron controlar una situación de tensión antes de que la violencia del implicado causara males mayores.

Poco después, una patrulla uniformada de la Guardia Civil perteneciente a la Comandancia de Almería acudió al lugar tras ser alertada del suceso. Los agentes de servicio se hicieron cargo del arrestado, así como de las diligencias correspondientes y de la recuperación de las prendas de ropa que el individuo pretendía sustraer del comercio sin pagar.

Finalmente, la actuación se ha saldado con la detención formal del varón como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia contra agentes de la autoridad. La rápida respuesta ofrecida por los efectivos fuera de servicio ejemplifica el estricto cumplimiento de las normas de referencia y de los valores esenciales recogidos en el Código de Conducta del personal de la Guardia Civil y en el Decálogo del Cuerpo, desarrollados a través del Real Decreto 176/2022, de 4 de marzo.