Dos detenidos en Roquetas de Mar por robar bolsos en comercios y restaurantes

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de la operación 'Argentas', ha detenido en Roquetas de Mar a un varón y ... una mujer como supuestos autores de tres delitos de robo con violencia e intimidación, cinco de hurto y uno de estafa cometidos tanto en la localidad roquetera como en Almuñécar, en Granada.

La investigación se inició por parte del Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar tras tener conocimiento de la sucesión de diferentes delitos de robo, hurto y estafa en el mes de diciembre en el municipio, según han indicado este martes desde la Comandancia de Almería en una nota. Una vez recogidas las correspondientes denuncias, tomadas las declaraciones y recopilados los indicios necesarios, el personal encargado de la investigación, desarrolló el modus operandi utilizado por los autores para cometer los hechos.

De acuerdo a las pesquisas realizadas, una mujer sustraía mediante el método de tirón, en algunas ocasiones, y el descuido en otras, bolsos que se encontraban colgados en sillas o mesas, mientras que las víctimas consumen en restaurantes. También se hacía, de la misma manera, con los bolsos que se depositaban sobre carros de la compra en establecimientos comerciales. Tras hacerse con elllos, iniciaba la huida hasta el exterior de los locales, donde un varón esperaba en el interior de un vehículo con el motor en marcha para abandonar el lugar a gran velocidad.

Una vez desarrollado el correspondiente análisis del modus operandi y las informaciones e indicios obtenidos, la Guardia Civil, no solo logra identificar a los autores si no que cotejando la manera de actuar y las informaciones obtenidas de otras comandancias establecieron un vínculo con otros hechos cometidos, presuntamente, por los mismos autores en un hotel del municipio de Almuñécar. Además, se les atribuye un delito continuado de estafa por realizar reintegros por valor de 1.110 euros de una tarjeta bancaria sustraída en Roquetas de Mar.

Como resultado de esta operación, por tanto, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería da por esclarecidos dos robos con violencia e intimidación, uno de ellos, además, con lesiones, en Roquetas de Mar; otro robo igual en Almuñécar; cinco delitos de hurto en Roquetas de Mar y un delito continuado de estafa. Los detenidos son una mujer y un varón de 42 y 45 años, respectivamente; ambos, vecinos de la localidad de Roquetas de Mar, como los supuestos responsables.

Tanto las diligencias instruidas como los detenidos fueron puestos a disposición de los Juzgados de Roqueras de Mar, desde donde se decretó el ingreso en prisión provisional de la mujer.