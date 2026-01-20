Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de una cámara de videovigilancia de un establecimiento en el que actuaron los arrestados. R. I.

Dos detenidos en Roquetas de Mar por robar bolsos en comercios y restaurantes

Se relaciona a la pareja con hechos cometidos tanto en el municipio roquetero como en Almuñecar

Ideal

Almería

Martes, 20 de enero 2026, 13:54

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en el marco de la operación 'Argentas', ha detenido en Roquetas de Mar a un varón y ... una mujer como supuestos autores de tres delitos de robo con violencia e intimidación, cinco de hurto y uno de estafa cometidos tanto en la localidad roquetera como en Almuñécar, en Granada.

