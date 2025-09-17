Dos detenidos en Roquetas de Mar con más de 13.500 euros en monedas falsas Los arrestados fuerobn sorprendidos manipulando máquinas de cambio y expendedoras en un centro comercial

La Guardia Civil de Almería ha detenido a dos personas, de origen asiático tras ser sorprendidos manipulando máquinas de cambio y expendedoras en el sótano de un centro comercial de Roquetas de Mar.

Los agentes acudieron hasta el establecimiento tras ser alertados por la presencia de dos individuos, de 45 y 46 años, alterando las máquinas. A su llegada, al percatarse de la presencia policial comenzaron a adoptar una actitud nerviosa e hicieron caso omiso a las órdenes de los agentes, por lo que fueron interceptados y registrados superficialmente.

Durante el cacheo, se localizó una gran cantidad de monedas con signos de manipulación, así como billetes. Al revisar sus pertenencias, los agentes encontraron numerosas bolsas de cierre ZIP vacías y múltiples tickets de empresas relacionados con el cambio automático de monedas. La empresa había detectado episodios similares en otros puntos de España, donde utilizaban monedas presuntamente falsas para canjearlas por efectivo legal, siendo una situación ya comunicada al Banco de España.

Durante la investigación se localizó un vehículo SUV que pertenecía a uno de los detenidos, el cual contenía 19 sacas blancas con monedas de 20 céntimos, algunas con serigrafía característica. Los detenidos fueron trasladados junto con el vehículo a dependencias de la Guardia Civil de Roquetas de Mar.

Tras registrar exhaustivamente el vehículo, intervinieron 115 bolsas con un total de 354,94 kilogramos de monedas de 20 céntimos, 3,057 kilos en monedas de 50 céntimos, estimándose un valor aproximado de 13.550 euros en monedas con apariencia ilícita.

También se intervinieron 8.170 euros en efectivo legal y se encontraron tickets de distintos centros comerciales y máquinas de Santa Pola, Benidorm, Alicante, Lérida y Roquetas de Mar, lo que la Guardia Civil evidencia «una actividad itinerante para llevar a cabo el presunto fraude».

Los dos detenidos han sido puestos a disposición judicial ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar Plaza 7.