Grabación de los dos detenidos en el garaje donde se robaron dos vehículos. Ideal

Dos detenidos por un robo en vivienda, sustracción de vehículos y estafa en Roquetas

Los jóvenes accedideron a la vivienda con sus moradores dentro

Ideal

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:24

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido la pasada semana a dos varones, de 21 y 28 años, por su participación en un robo con fuerza en una vivienda habitada, sustracción de dos vehículos y varios intentos de estafa con tarjetas bancarias.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 2 de octubre de 2024, cuando los autores accedieron a una vivienda mientras sus moradores dormían. Sustrajeron una mochila, efectos personales, documentación, tarjetas bancarias y las llaves de varios vehículos. Horas después, el propietario recibió alertas de intentos de pago con sus tarjetas en distintos comercios, sin que llegaran a realizarse los cargos gracias a los sistemas de seguridad.

Al día siguiente la víctima denunció la sustracción de dos vehículos en su garaje. Uno fue recuperado en el mismo día y el otro tres días después, tras darse a la fuga sus ocupantes durante un control policial.

Fruto del análisis de las informaciones e indicios obtenidos en los lugares donde se perpetran los robos y durante la investigación, agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Roquetas de Mar, usando medidas de investigación tecnológicas, situaron a uno de los autores realizando compras con las tarjetas sustraidas, y en el garaje del edifico cuando ambos se llevaron los vehículos.

Como resultado de la operación 'Ailoc', los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Roquetas de Mar, tras una minuciosa labor de análisis de todos los indicios recabados durante la investigación, se logra identificar y detener a dos varones, de 21 y 28 años, ambos han sido imputados por los delitos de robo con fuerza en vivienda, dos robos de vehículos y cuatro delitos de estafa en grado de tentativa.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar.

