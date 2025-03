Dos detenidos por la cría y venta ilegal de mascotas haciéndose pasar por una protectora

Nerea Escámez Almería Martes, 18 de marzo 2025, 11:47 Comenta Compartir

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido a dos personas por la cría ilegal de mascotas y su posterior venta en Roquetas de Mar. Además, hay seis investigados en el marco de la operación 'Cobaka' a los que se les achaca la presunta comisión de delitos contra los animales, estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.

Esta investigación, desarrollada por agentes del Seprona, arrancó después de que tuvieran conocimiento de la venta de cachorros, gracias a la colaboración ciudadana, haciéndose pasar por adopciones a través de las redes sociales.

En los anuncios se detallaba que los gastos de adopción eran asumidos por el adoptante, eso es, un importe de 250 euros de media. Los importes cubrían, presuntamente, los gastos de identificación, exploración veterinaria, vacunación y desparasitación, debiendo el adoptante abonar aparte el transporte del animal.

Fruto de las gestiones realizada, los investigadores contactaron con un total de 25 denunciantes, aunque se tiene conocimiento de que el número de afectados podría rondar el centenar de personas.

Animales fallecidos en un 75% de los casos

Desde la Guardia Civil indican que la supuesta asociación protectora de animales no estaba legalmente establecida, tratándose por tanto de una particular que criaba animales en una vivienda, sin autorización administrativa ni instalaciones adecuadas para ello, generando problemas de insalubridad en el edificio y manteniendo a los animales en condiciones deplorables, sin aplicar los tratamientos veterinarios necesarios y permitiendo el contagio de enfermedades infecciosas entre los mismos. Además, también obtenía animales de proveedores que creían entregar ejemplares a una protectora, consiguiendo así lucrarse de las adopciones que se llevaban a cabo.

La autora seleccionaba a crías de estos animales que eran altamente demandados. El modus operandi se hacía a través de internet, subiendo un anuncio y enmascarando la venta de adopción, produciendo el engaño de los perjudicados y prevaleciéndose de una red de colaboradores, cuyo papel radicaba en la recepción, a través de bizum, del dinero abonado por los supuestos adoptantes. Una vez ingresado el dinero en la cuenta de los colaboradores, estos procedían a su reintegro a la autora principal, haciéndolo en efectivo.

En unos casos, el animal no llegaba a recibirse por no ser enviado. En otras ocasiones, los perjudicados llegaban a recibir al animal «adoptado», pero las condiciones en las que el animal era entregado no eran las indicadas. Los afectados que recibían los animales, dado a su estado de salud, no llegaban a sobrevivir y se tenía que aplicar la eutanasia tras varios días de ingreso en hospital o clínica veterinaria. Del total de denuncias a las que tuvieron acceso los investigadores, los animales murieron días después de ser entregados en más de un 75% de los casos.

Se habría embolsado hasta 25.000 euros

Por otra parte, del análisis económico realizado, la principal autora podría haberse embolsado con la venta ilegal de cachorros, así como con estafas relacionadas con la misma actividad, una cantidad que podría sobrepasar los 25.000 euros en el año 2024, dado que, tanto en las ocasiones en las que no llegaba a entregar la mascota como en las ocasiones en las que sí era entregado, el importe abonado por los interesados en adoptar no era invertido en los animales.

Además, se han retirado del criadero ilegal un total de 10 animales, que han sido depositados en las instalaciones de la protectora SOS Adopta de Pechina.