Así distribuirá Roquetas sus servicios durante las obras del nuevo Ayuntamiento

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y varios arquitectos ofrecieron una rueda de prensa el pasado miércoles en el Museo Casa Anita para ... informar del nuevo proyecto para construir un nuevo Ayuntamiento para esta localidad del Poniente almeriense, que además implica un cambio para la Plaza de la Constitución y zonas adyacentes.

Unas obras que para que comiencen debe derribarse el actual Consistorio, que Amat explicó que «si podemos tener (el edificio) tirado a finales de este año, sería un logro bastante importante que lo tengamos tirado y lo tengamos adjudicado o pendiente de adjudicar».

Mientras duren las obras, es necesario que todo transcurra con total normalidad y para ello, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat afirmó en dicha rueda de prensa algunas de las opciones que se barajan para reubicar a los trabajadores y para que los ciudadanos sepan a donde tienen que acudir para las distintas labores que les conciernen con el propio Consistorio.

«Nos iremos a donde estaba el juzgado viejo, que ahí tenemos 1.200 metros (cuadrados), que ya lo tenemos totalmente preparado, 600 abajo y 600 en la primera planta, y ya hasta los muebles están adjudicados, empezarán a limpiar y a ponerlos, que van a ir bastantes».

A su vez. el regidor municipal añadió que «también tenemos el Edificio Polivalente del Puerto si hiciera falta y también tenemos los dos pisos que hay en el edificio de recaudación, es decir, tenemos sitio suficiente y en este Ayuntamiento que vamos a hacer, la haremos y creo que podemos meter el 100% del Ayuntamiento ahí».

Otra de las preguntas que se realizaron en la rueda de prensa es el lugar donde se van a albergar los plenos municipales a partir de que el Consistorio esté demolido y comiencen las nuevas obras, a lo que Gabriel Amat argumentaba que «los plenos (del Ayuntamiento de Roquetas de Mar) los podemos hacer en un salón fenómeno que tenemos, que es el Castillo de Santa Ana, ya que está todo previsto y organizado».

Quedando así disipadas las dudas que pudiera haber y más teniendo en cuenta que el Castillo de Santa Ana no era la única opción que se barajaba para albergar estos eventos. De hecho, otra de las opciones según pudo saber IDEAL el pasado 11 de mayo de 2025 es que se contemplaba la idea de trasladar los plenos al Edificio Polivalente del Puerto de Roquetas de Mar, ubicado en la calle Pintor, número 28, tiene una superficie construida de 2.751 metros cuadrados divididos en tres plantas.

Cómo será el Consistorio

El Ayuntamiento se proyecta como un edificio institucional contemporáneo que aspira a convertirse en la 'casa común' de todos los vecinos y en un referente urbano para el municipio.

Entre sus principales características destaca una organización interior pensada para acercar la administración al ciudadano: los servicios de atención al público se concentrarán en planta baja junto al salón de plenos y las zonas de acceso, mientras que las plantas superiores albergarán las áreas técnicas y administrativas en espacios abiertos, modulables y preparados para adaptarse a futuras necesidades organizativas.

El edificio contará además con un gran atrio central que actuará como elemento vertebrador de la actividad institucional y permitirá conectar visual y funcionalmente los distintos espacios. El salón de plenos tendrá capacidad para albergar la actividad corporativa y podrá abrirse al vestíbulo para usos institucionales y ciudadanos.

También se contemplan espacios polivalentes, áreas de formación, salas de prensa y una cubierta concebida como lugar de encuentro y descanso. La actuación incorpora un aparcamiento bajo rasante con 46 plazas.