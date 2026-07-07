Los distintos puntos de información están a pleno rendimiento en Roquetas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de sus cuentas en redes sociales, informó de que la red de atención al visitante ya está ... a pleno rendimiento para ayudar a turistas y vecinos a descubrir todo lo que ofrece el municipio. «Te esperamos en la Oficina Municipal de Turismo de la Urbanización, en los puntos de información de Plaza de Toros y Aguadulce y en los PITS de Villa África, Playa Serena y Castillo de Santa Ana», según indicaron desde las redes sociales del Consistorio.

Playas, patrimonio, gastronomía, cultura, naturaleza y ocio, entre las distintas opciones para disfrutar de un entorno único como Roquetas de Mar. Contando con un equipo de profesionales que orientará para que se disfrute al máximo de cada rincón de Roquetas de Mar.

El municipio de Roquetas cuenta con lugares y espacios únicos como el Castillo de Santa Ana, el Faro de Roquetas, el Museo Casa Anita, el Arrecife Barrera Posidonia Oceánica, el Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar, el Yacimiento Arqueológico de Turaniana, el Humedal de la Ribera de la Algaida, el Paseo Marítimo de Aguadulce, la Plaza de Toros, el Museo Taurino, el Teatro Auditorio y el Museo Aula del Mar, entre otros lugares.

Informadores turísticos

Un total de seis informadores turísticos que prestan servicio en las distintas oficinas y puntos de información turística del municipio tomaron el 30 de abril posesión de su cargo. La incorporación de este personal coincide con la puesta en marcha de los puntos de información turística y cultural con motivo del inicio de la temporada alta. El servicio comenzó el 1 de mayo, con un horario de atención al público de 9.30 horas a 13.30 horas y de 17.00 horas a 20.00 horas.

Los informadores turísticos desarrollarán sus funciones en la Oficina Municipal de Turismo, así como en los distintos puntos de información ubicados en el municipio. Entre sus principales tareas se encuentran la atención al visitante y la información sobre recursos turísticos, culturales y de ocio, así como la difusión de servicios y actividades disponibles en la localidad.

Asimismo, ofrecen información actualizada sobre servicios de transporte turístico, novedades en las playas, campañas de concienciación y reciclaje, así como sobre eventos y acciones promocionales vinculadas al sector turístico.

Las personas que tomaron posesión de sus puestos son: José Miguel García Hidalgo, Lidia García Salmerón, María del Carmen Mata Arroyo, Adriana Magán Jiménez, Marta Castillo Rifá y David Lara García

La concejala de Turismo y Playas, Amalia López, explicó que el papel de los informadores turísticos es fundamental para atender a los turistas y visitantes que se acercan a los puntos y oficinas de información manteniendo en todo momento un contacto continuo con los hoteles, «lo que sin duda repercute en la experiencia del visitante en nuestro municipio».

Nueva web turística

Por otro lado, el Ayuntamiento de Roquetas presentó a mediados de febrero la nueva web turística y la aplicación oficial del destino, una actuación estratégica incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que refuerza la apuesta municipal por la digitalización, la accesibilidad y la innovación turística.

El alcalde, Gabriel Amat, destacó que Roquetas se sitúa como el quinto destino de Andalucía en pernoctaciones durante la temporada alta lo que obliga al Ayuntamiento a seguir trabajando para combatir la estacionalidad y «atraer visitantes y turistas durante los 365 días del año».