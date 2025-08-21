'Disfruta el Verano Seguro' inicia su VII edición para impulsar la movilidad segura

Esta iniciativa cuenta con cuatro carpas que se instalan en los paseos marítimos y tienen varias actividades para toda la familia

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del Gabinete de Educación Vial de la Policía Local de Roquetas de Mar, dependiente del área de Educación, ha puesto en marcha por séptimo año consecutivo la exitosa campaña Disfruta el verano seguro. Esta iniciativa, galardonada con el prestigioso Premio Ponle Freno Junior 2019, se ha consolidado como un referente en la promoción de la seguridad y educación Vial en el municipio.

De esta forma, la formación en Seguridad y Educación Vial se ha trasladado un año más a las playas más concurridas de Roquetas de Mar para concienciar sobre la importancia de aprender y respetar las principales normas y nociones en seguridad vial a través de actividades dirigidas a toda la familia en las que se favorece el disfrute de un entorno privilegiado mientras se aprende y se realizan distintos talleres de juegos y manualidades cuyo eje principal entorno con la movilidad segura y responsable.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, acompañado por concejales del equipo de Gobierno, ha visitado la carpa de Aguadulce y ha aprovechado para reconocer y poner en valor la importante labor que los agentes del Gabinete de Educación Vial de la Policía Local llevan a cabo para que vecinos y visitantes, y en especial, los más pequeños puedan aprender las principales nociones en materia de seguridad.

«Es un trabajo importante que se lleva haciendo en Roquetas de Mar desde hace muchos años y que además cuenta con importantes reconocimientos, desde el equipo de Go-bierno vamos a seguir apostando por este tipo de campañas que, si dudan, contribu-yen a hacer que nuestro municipio sea más seguro»

Puntos turísticos

'Disfruta el verano seguro' cuenta con cuatro carpas que se instalan en los paseos marítimos. En ellas se puede utilizar material como gafas de simulación de alcoholemia, un sillón simulador de vehículo, medidores para comprobar cuando hay que via-jar en un sistema de retención infantil, sistemas de retención infantil, láminas para colorear, juego de la Oca de la Educación Vial, gymkana para bicicletas, recortables, taller de chapas… así como un importante punto informativo en materia de Movilidad Segura y Responsable.

La campaña 'Disfruta el Verano Seguro' se ha iniciado hace unos días en el Paseo Marítimo de Aguadulce (Glorieta de Villa África) del 28 de julio al 1 de agosto. Desde el 4 de agosto la carpa de Educación Vial se instaló en el Paseo Marítimo de Las Salinas a la altura de la Avenida de Polonia hasta el pasado 8 de agosto para trasladarse a la Avenida del Mediterráneo (Paseo del Mar) del 11 al 14 de agosto.

Desde el pasado 18 al 22 de agosto, la campaña continuó en el Paseo Marítimo de Las Salinas a la altura de la Avenida de Polonia y del 25 al 29 de agosto volverán a la glorieta de Villa África en Aguadulce.

Actividades

Esta campaña, en la que participan también escuelas de verano y asociaciones como AIDA, incluye una amplia programación de actividades. En concreto, la Fundación Feu Vert llevará a cabo por segundo año consecutivo el Taller de Mantenimiento y Reparación de Bicicleta gracias al gracias al convenio de colaboración firmado entre esta entidad y el Gabinete de Educación Vial del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

De esta forma, todos los viernes, dos formadores mecánicos especializados en bicicletas y bicicletas eléctricas se unieron al equipo del Gabinete para impartir talleres prácticos en las carpas.

Entre otras actividades, cabe destacar el Punto de Información sobre normativa de tráfico, mapas del municipio y trípticos informativos de campañas de educación vial entre otros. También se celebran taller de chapas, manualidades, taller de seguridad infantil para abordar la normativa para el transporte de menores, sistemas de retención infantil, guías Mapfre.

Entre otros juegos lúdicos, destacan láminas para colorear, juego de la oca de la educación vial, quiz de la educación vial y taller de prevención de consumo de alcohol.