La Diócesis de Almería firma un acuerdo con la Iglesia Anglicana para el uso de la ermita del Carmen de Aguadulce

La Diócesis de Almería acogió este martes 28 de abril la firma de un convenio para el uso de la ermita de Nuestra Señora del ... Carmen, situada en Aguadulce, Roquetas de Mar, por parte de la Iglesia Española Reformada Episcopal (Comunión Anglicana), presente en la provincia de Almería.

El acuerdo fue suscrito por el obispo, Antonio Gómez Cantero, en un clima de cercanía y colaboración entre confesiones cristianas. A este acto asistió el obispo presidente de la Iglesia Española Reformada Episcopal en España, Carlos López Lozano, acompañado por el diácono Carlos Romero, responsable de la comunidad anglicana en Almería.

Asimismo, ha estado presente el director de la Delegación episcopal de Ecumenismo, José Antonio Díaz Alonso, subrayando la importancia de este paso dentro del compromiso diocesano con el diálogo entre Iglesias.

Este convenio permitirá a la comunidad anglicana disponer de un lugar estable para la celebración de su culto en Aguadulce. Hasta ahora, dicha comunidad venía reuniéndose de manera provisional en la parroquia de San Luis Gonzaga. La firma de este acuerdo se enmarca en el impulso del diálogo ecuménico y en la voluntad de colaboración entre las distintas Iglesias cristianas, favoreciendo espacios de encuentro, respeto y comunión en lo esencial de la fe.

A su vez, la comunidad anglicana de Almería explica en su página web que «somos una comunidad cristiana perteneciente a la Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE), parte de la Comunión Anglicana, con presencia histórica en España desde el siglo XIX», remarcando que «en nuestra iglesia en Almería, nos reunimos para adorar a Dios, crecer en la fe, servir al prójimo y vivir el Evangelio con sencillez, reverencia y alegría. La Palabra de Dios y los sacramentos son el centro de nuestra vida cristiana».