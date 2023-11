Dimite el portavoz de Vox Roquetas de Mar

Javier Cortés Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La tarde de este martes 21 de noviembre saltaba una noticia relevante en el plano político municipal de Roquetas de Mar. Raúl Pomares, que llegó a ser concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar desde el 19 de junio, y unos días después se hacía cargo de la portavocía de la formación ultraconservadora, renunciaba a seguir formando parte de esta formación política.

El concejal roquetero deja la política tras cinco meses intensos en la localidad de Roquetas de Mar y vuelve a su plaza de profesor de Geografía e Historia en el IES Mediterráneo, de Aguadulce. Anteriormente, ocupó el puesto de jefe del Departamento de Geografía e Historia en el mismo instituto.

Raúl Pomares, en declaraciones a IDEAL comentó que «ha llegado a ser una situación insostenible, que no merece la pena seguir. Yo vine con muy buena intención, pero me he encontrado una situación que no era la que me esperaba, y que conforme ha pasado el tiempo ha ido a peor». Además, añadió que «agradezco a todos los votantes que me dieron su apoyo en las elecciones municipales pero siento no poder seguir adelante».

El todavía concejal de Vox Roquetas, hasta que se realice el próximo pleno municipal y pueda dejar su acta como concejal del partido, ha querido dejar un comunicado en redes sociales explicando sus motivos por la renuncia.

El comunicado que ha dejado Raúl Pomares en redes sociales es el siguiente:

Hoy, 21 de noviembre, he anunciado al Alcalde-Presidente de Roquetas de Mar que renuncio a mi acta de concejal portavoz de VOX, ya que en mi grupo municipal no se dan las condiciones para que yo pueda y quiera seguir adelante.

Estoy orgulloso del trabajo que he desempeñado en estos pocos pero intensos meses en los que he tenido como guía el programa electoral que elaboré y nos dio 4 concejales. Un trabajo realizado con rigor y con mucho amor en pos del bien general de los roqueteros.

Dios sabe que me voy con la cabeza bien alta, y con nobleza de espíritu y de corazón, como siempre he sido y seré. Gracias a todos los que verdaderamente han confiado en mí, y hasta siempre.

Raúl Pomares Rubio.