La dimisión de Zalalla deja a Cs sin concejales en Roquetas

Ciudadanos se queda sin concejales en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar a punto concluir el actual mandato. La formación, que consiguió tres ediles en las elecciones municipales de 2019, ha perdido el último representante que mantenía en sus filas tras el anuncio hecho ayer por Daniel Zalalla, informando de su renuncia.

Zalalla explicó que con la legislatura prácticamente acabada «doy por finalizado mi trabajo y mi compromiso con Ciudadanos después de 5 intensos años en el partido, los 3 últimos como concejal en el grupo municipal de Roquetas de Mar».

Por ello, el hasta ahora edil de Ciudadanos informó que el pasado viernes presentó por escrito su renuncia al cargo y al acta de concejal en el Ayuntamiento roquetero.

«Me voy con un sabor agridulce», reconoció, destacando como aspecto positivo «todo lo vivido y aprendido en estos años», pero calificando de «agrio» el «no haber conseguido todo lo deseado representando este partido». En este sentido, aseguró que Cs «tenia la difícil labor de ser la llave año tras año a nivel nacional, de ser fundamental como su nombre indica, para todos/as los Ciudadanos. Pero por desgracia, la política no son matemáticas y no solo no lo consiguió, sino que ahora mismo los que siguen ilusionados con el partido luchan por salvar lo poco que queda de sus inicios», declaró.

Zalalla dijo no querer entrar en los motivos del declive de Ciudadanos, ni de quiénes han sido los responsables, puesto que «serían simples valoraciones personales» pero sí aclaró que «personalmente entré en política por una amistad, por un proyecto municipal que me ilusionaba y con un partido que me ilusionaba. El proyecto sigue existiendo, y por supuesto, la amistad también», dijo en referencia a Pepe Montoya, su jefe de filas en Ciudadanos, que recientemente presentó el proyecto Almería Avanza. Una afirmación que dejaría abierta la posibilidad de que Zalalla se incorpore en las filas del partido de Montoya de cara a las municipales de mayo.

El último concejal de Ciudadanos se despidió deseando «suerte» a las personas que ha conocido en este tiempo y siguen en el partido «con esa ilusión y confianza que hoy a mi me falta».

De tres a cero

Como se recordará, Ciudadanos consiguió en las pasadas elecciones municipales 3.744 votos, que le dieron tres concejales, aunque podría haber tenido un cuarto si se hace el cálculo con una Corporación de 27 ediles como la que habrá a partir del próximo mes de junio.

De esos tres concejales, Lourdes García abandonó la formación en la primera mitad del mandato por motivos que nunca llegó a explicar. García no renunció al acta y tampoco a la liberación que tenía como concejal de Ciudadanos y desde entonces ha sido vista en actos públicos del PP. Por su parte, Pepe Montoya, el que en 2019 fue candidato a la Alcaldía, anunció hace unos meses su marcha de la formación, también manteniendo el acta de concejal. En su caso, como ya informó IDEAL, ha presentado un partido provincial, Almería Avanza, que él mismo preside y que contará con candidaturas en varios municipios de la provincia, incluyendo Roquetas de Mar, donde encabezará la lista.