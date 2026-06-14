Día de la Bicicleta, procesión y baile para finalizar las Fiestas de Cortijos de Marín

La pedanía roquetera se prepara para vivir este domingo su último día de festejos en honor de San Antonio y la Inmaculada. La jornada empezará ... con el despertar de cohetes (8.00 horas), seguirá con el tradicional Día de la Bicicleta (09.45 horas) y con el también tradicional sorteo de regalos 'Día de la Bicicleta', en el Colegio Público Llanos de Marín. A partir de las 13.00 horas, la barriada contará con la feria del mediodía por los distintos bares del lugar y con la apertura, tres horas más tarde, de la caseta joven 'Caramelo', contando con música en directo: Wasi Flamenco, en la Plaza Francisco Rivera Paquirri.

Desde las 17.00 horas, Cortijos de Marín contará con el taller infantil 'Recuerdos de piedra', plasma un recuerdo, una fotografía, que se realizará en la Plaza de la Comunidad Andaluza. En el mismo lugar, pero una hora más tarde, se realizará la 'gincana, participa jugando a juegos tradicionales'.

A partir de las 20.00 horas se realizará la celebración de la misa rociera en honor a San Antonio en la iglesia de la barriada y posteriormente se realizará la solemne procesión por las calles de los Cortijos de Marín en honor a San Antonio. La Feria de la noche dará comienzo a las 21.30 horas y más tarde se realizará el baile amenizado por el grupo musical 'sabor a menta'. Finalizando con la caseta joven 'Caramelo'y el chupinazo fin de fiestas a las 02.00 horas.

Por su parte, las fiestas arrancaron el viernes 12 de junio con el tradicional gran chupinazo anunciador. Durante toda la jornada se desarrollaron actividades dirigidas a todas las edades como el Maratón de Caminar Mayores, la demostración y degustación de platos típicos y repostería, talleres infantiles, búsqueda del tesoro y un espectáculo de magia a cargo de David González.

Por la tarde se rindió homenaje a la persona de mayor edad de Cortijos de Marín y, tras la exhibición del grupo de baile Embrujo Andaluz, tuvo lugar el encendido oficial del alumbrado y la coronación de las Damas, Reinas, Reyes y Príncipe de las Fiestas. La jornada concluyó con una gran verbena amenizada por el grupo Sabor a Menta y la apertura de la caseta joven 'Caramelo'.

El sábado comenzó con el despertar de cohetes y el torneo de dominó 'Fiestas Cortijos de Marín 2026'. Los más pequeños pudieron disfrutar de toboganes hinchables acuáticos, una divertida gincana y la fiesta de la espuma, además de varios talleres infantiles. Por la tarde, se celebró la Santa Misa y la tradicional ofrenda floral en honor a San Antonio y la Virgen de la Inmaculada, seguida del pasacalles infantil de carrozas temáticas y grupos de baile. La noche estuvo amenizada por la actuación del grupo Alma Andaluz y las actividades de la caseta joven.

Por su parte, el alcalde, Gabriel Amat, animó a los vecinos y visitantes a participar en estas celebraciones «que representan una magnífica ocasión para compartir, disfrutar y mantener vivas las tradiciones de este núcleo de población gracias a una programación diseñada con especial dedicación y cariño».