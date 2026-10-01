Detenidos tres miembros de una banda de Roquetas dedicada a asaltar casas en Granada

La Guardia Civil, en el marco de la operación Mardul, ha detenido a tres hombres de entre 24 y 46 años como presuntos autores de ... dos delitos de robo con fuerza en viviendas del municipio de Padul, en Granada. En uno de los asaltos lograron apoderarse de 4.000 euros en efectivo y diversas joyas, mientras que el segundo quedó en grado de tentativa tras ser sorprendidos por un vecino cuando intentaban acceder al inmueble. A dos de los arrestados se les imputa además un delito de pertenencia a grupo criminal.

La investigación, llevada a cabo por el Equipo ROCA de la Compañía de Armilla, arrancó a finales del pasado mes de julio tras las denuncias vertidas por las víctimas. El análisis de las cámaras de seguridad y las declaraciones testificales permitieron a los agentes identificar el vehículo utilizado por los ladrones en sus desplazamientos.

A raíz de la localización del turismo y de la identificación de su conductor, los investigadores constataron que dos de los implicados integraban una banda criminal asentada en Roquetas de Mar (Almería) y especializada en robos en viviendas, mientras que el chófer participaba de forma puntual.

El conductor fue arrestado en la provincia almeriense el pasado 11 de agosto, mientras que los otros dos implicados fueron detenidos este pasado martes en Roquetas de Mar y puestos ayer a disposición del juzgado de guardia de Granada. La operación continúa abierta y la Benemérita no descarta nuevas detenciones.