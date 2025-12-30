Más de 40 detenidos y 450 actuaciones en un mes en Las 200 Viviendas

La barriada de Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar cierra el año con más de 450 actuaciones desarrolladas por la Guardia Civil en el ... último mes tras la comisión de 50 delitos. Unas cifras que ponen sobre la mesa la situación que se vive en este punto de la localidad roquetera.

En total, son más de 40 los detenidos concentrados en Las 200 Viviendas por distintos delitos de cultivo de marihuana, robos o tráfico de drogas, entre otros. Desde la Comandancia de Almería resaltan una operación contra el cultivo indoor de marihuana con más de 350 plantas intervenidas y 130 enganches ilegales neutralizados.

También resaltan los dos detenidos por un robo con violencia con un arma de grandes dimensiones. Los arrestados, que se encuentran ya en prisión, contaban con antecendentes por delitos contra el patrimonio, tráfico de drogas y violencia de género así como tres requisitorias judiciales, dos de ellas de búsqueda y detención.

Abandono de un cadáver en la vía pública

Más allá de estos hechos, destacan episodios como el acontecido este verano cuando un hombre abandonó un cuerpo, aparentemente sin vida, en la vía pública tras sacarlo presuntamente de un punto activo de venta de drogas. El hombre, de 37 años, fue arrestado por la Benemérita por los delitos contra la salud pública y omisión del deber de socorro.

Los agentes que se personaron en el lugar, solicitaron asistencia médica, y los profesionales médicos no certificaron una muerte natural, por lo que se activó el protocolo judicial correspondiente.

Esta investigación permitió, de otro lado, detener a dos varones y desmantelar el punto de venta de drogas en el que intervinieron sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, pistola táser, una balanza de precisión, un spray de defensa y hasta un arma blanca de grandes dimensiones. Durante la operación, bajo el nombre 'Puvicen', encontraron en el interior del inmueble un perro de raza 'Pitbull', en estado agresivo que dificultó el desarollo de la misma y tuvieron que intervenir especialistas para retirar al animal de forma segura.