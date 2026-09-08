Detenido en Roquetas el presunto autor de un robo con fuerza que ya había sido detenido días antes por otros once robos en viviendas

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido en Roquetas de Mar a un varón de 53 años como presunto autor de un ... delito de robo con fuerza en una vivienda de la localidad.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el propietario de un inmueble en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar –Aguadulce. Los hechos habían ocurrido durante la noche, cuando se detectó un salto de alarma en la vivienda.

Una patrulla de la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar, junto al propietario y un vigilante de Securitas Direct, donde los agentes comprobaron que el presunto autor había forzado varias ventanas y persianas de la vivienda, sin llegar finalmente a acceder a su interior.

A partir de ese momento, los agentes encargados de la investigación iniciaron diversas gestiones policiales encaminadas al esclarecimiento de los hechos y a la identificación de su presunto autor.

Fruto de las actuaciones desarrolladas y de los indicios obtenidos durante la investigación, la Guardia Civil logró identificar a un varón de 53 años como presunto responsable, iniciando las correspondientes labores para su búsqueda y localización. Como resultado del dispositivo establecido, los agentes localizaron y detuvieron al sospechoso.

Durante el desarrollo de las actuaciones, la Guardia Civil constató que esta misma persona ya había sido detenida, apenas unos días antes, en el marco de la operación BÁTICO, desarrollada también en Roquetas de Mar.

En aquella actuación, al detenido se le atribuía la presunta autoría de once delitos de robos en viviendas, siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

Esta nueva detención, se enmarca en las actuaciones que la Guardia Civil desarrolla de manera permanente para la prevención y persecución de los delitos contra el patrimonio, así como para incrementar la seguridad en las zonas residenciales y dar una respuesta eficaz ante aquellos hechos delictivos que generan especial preocupación entre los vecinos.

El detenido fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar PLAZA1.