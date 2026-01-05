Detenido en Roquetas de Mar por quebrantamiento de condena y atentado contra agente de la autoridad

La Guardia Civil ha detenido en Roquetas de Mar a un individuo con numerosas requisitorias judiciales en vigor que presuntamente estaba incumpliendo una orden judicial ... de alejamiento. La actuación se llevó a cabo la pasada semana tras diversas investigaciones desarrolladas por agentes del Puesto Principal del municipio.

Según ha informado la Guardia Civil, el arrestado cuenta con cerca de 250 reseñas en las bases de datos del cuerpo por distintos delitos e infracciones. Ante la posibilidad de que estuviera vulnerando una orden de alejamiento, los agentes establecieron un dispositivo discreto de vigilancia en el lugar de referencia.

Durante el operativo, los agentes detectaron al sospechoso en el interior de un vehículo, comprobando que portaba un cuchillo de grandes dimensiones, con una hoja de 21,5 centímetros. Al percatarse de la presencia policial, el individuo emprendió la huida, poniendo en grave riesgo la seguridad de los agentes y del resto de usuarios de la vía. En su huida llegó a colisionar con otro vehículo e intentó embestir tanto al coche patrulla como a uno de los agentes actuantes.

Finalmente, el dispositivo permitió interceptar y detener al individuo, al que se le imputan dos delitos de quebrantamiento de condena y un delito de atentado contra agente de la autoridad. Asimismo, y con la colaboración de la Policía Local de Roquetas de Mar, se le formularon varias denuncias por infracciones administrativas de tráfico cometidas durante su intento de eludir la acción policial.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de los juzgados de Roquetas de Mar.