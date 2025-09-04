Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Detenido en Roquetas de Mar por retener y robar a un conductor en 2022

La Guardia Civil trabaja en la identificación y localización de un segundo implicado

N. E.

Roquetas de Mar

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:07

La Guardia Civil de Almería ha detenido al presunto autor de un secuestro y robo con violencia que habría cometido en 2022 en Roquetas de Mar.

La investigación se inició en octubre de 2022, a raíz de la denuncia presentada por la víctima, donde puso en conocimiento de los agentes del Instituto Armado que, cuando circulaba con su vehículo, dos personas la obligaron a detenerse mientras la amenazaban con una pistola y un cuchillo. Los presuntos delincuentes se introdujeron en el turismo y la obligaron a circular hasta una zona alejada.

Antes de bajarse del vehículo, sustrajeron su teléfono móvil y 150 euros en efectivo. Agentes de la Guardia Civil recabaron todos los indicios, tomaron declaración a la víctima e hicieron un reconocimiento fotográfico. Además, solicitaron la ubicación del teléfono sustraído para identificar al autor.

Fue el pasado 23 de agosto cuando la víctima contactó con los agentes para confirmar que había reconocido a uno de los autores -el que la amenazó con un arma- a través de las redes sociales. Así, la Guardia Civil logró identificarlo y localizarlo.

Como resultado de esta investigación, la Guardia Civil ha detenido a uno de los autores, al que se le atribuye los delitos de detención ilegal y robo con violencia. Por el momento, la investigación continúa abierta a la espera de localizar al segundo autor.

