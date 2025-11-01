Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El detenido arrastra el cadaver del fallecido a plena luz del día. R. I.

Detenido un hombre en Roquetas de Mar por intentar ocultar un cadáver en un punto de venta de drogas

La Guardia Civil tuvo conocimiento de que, en la calle Blas Infante de la barriada de las 200 viviendas se encontraba una persona «tirada en el suelo y posiblemente fallecida»

David Roth

Almería

Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:49

Comenta

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en colaboración con la Policía Local de Roquetas de Mar, ha detenido a un hombre de 37 ... años como supuesto autor de un delito contra la salud pública y otro de omisión del deber de socorro, tras intentar deshacerse del cuerpo de una persona fallecida en un punto activo de venta de drogas en la barriada de las 200 viviendas, en el municipio de Roquetas de Mar (Almería).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  2. 2 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  3. 3

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  4. 4 Trasladado al hospital un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  5. 5 «La casa tembló tanto con la explosión que mi novia pensó que era un terremoto»
  6. 6 Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator
  7. 7 Payasos espeluznantes y esqueletos trapecistas: la casa más terrorífica de Halloween está en Ogíjares
  8. 8

    Luz verde a una nueva residencia universitaria en Arabial
  9. 9 La aplicación que ha escondido hasta 25.000 euros en premios en Granada hasta el domingo
  10. 10 Huevazos y desvió de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenido un hombre en Roquetas de Mar por intentar ocultar un cadáver en un punto de venta de drogas

Detenido un hombre en Roquetas de Mar por intentar ocultar un cadáver en un punto de venta de drogas