Detenido un hombre en Roquetas de Mar por intentar ocultar un cadáver en un punto de venta de drogas

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, en colaboración con la Policía Local de Roquetas de Mar, ha detenido a un hombre de 37 ... años como supuesto autor de un delito contra la salud pública y otro de omisión del deber de socorro, tras intentar deshacerse del cuerpo de una persona fallecida en un punto activo de venta de drogas en la barriada de las 200 viviendas, en el municipio de Roquetas de Mar (Almería).

El suceso tuvo lugar el pasado mes de julio, cuando la Guardia Civil fue alertada sobre las 18:00 horas de que, en la calle Blas Infante, en la citada barriada, se encontraba una persona tendida en el suelo, aparentemente fallecida. Los agentes que se personaron en el lugar solicitaron asistencia médica, pero los servicios médicos que acudieron no certificaron una muerte natural, por lo que se activó el protocolo judicial correspondiente.

Ante la sospecha de que la persona fallecida no hubiera caído por causas naturales, las fuerzas del Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar asumieron la investigación. Durante el análisis del lugar y la recogida de testimonios, los agentes encontraron indicios que apuntaban a que el cuerpo de la víctima había sido trasladado desde un punto activo de venta de drogas hacia la vía pública con la intención de eludir la intervención policial.

En el marco de esta investigación, se localizó y desmanteló el punto de venta de drogas, un operativo que fue llevado a cabo antes de finalizar el proceso de investigación, conocida como operación «Puvicen». A raíz de las pruebas obtenidas y de los indicios recopilados, los agentes lograron identificar y detener al presunto responsable, un hombre de 37 años, que ha sido acusado de un delito contra la salud pública y otro de omisión del deber de socorro.

El detenido, junto con las diligencias y las pruebas que respaldan los hechos, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que se encargará de dictar las medidas oportunas.