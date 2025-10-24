Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una patrulla de la Guardia Civil. R. I.

Detenido por apuñalar a su exjefe, al que reclamaba el pago de una deuda

La agresión se ha producido en plena calle, en Aguadulce, tras la que el presunto autor se ha dado a la fuga

E. P.

Almería

Viernes, 24 de octubre 2025, 17:16

Comenta

Un hombre ha sido detenido acusado de apuñalar a su exjefe con una navaja en una calle de Aguadulce, en Roquetas de Mar, al que habría esperado durante la tarde de este jueves para reclamarle una supuesta deuda por los servicios prestados durante el tiempo que trabajó en su empresa.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press el arresto del sospechoso pese a que se dio a la fuga del lugar de los hechos después de que la víctima lograra refugiarse en una farmacia cercana para pedir auxilio tras haber sido herido en el brazo derecho.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 19 horas, poco antes de que los servicios de emergencia recibieran varias llamadas en los que se alertaba de la agresión a un hombre con un arma blanca en plena vía pública, por lo que se dio aviso a 061, Policía Local y Guardia Civil, según han confirmado además desde el 112.

La víctima, de 44 años, presentaba un corte de consideración en el brazo, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Poniente para ser examinado y atendido por sus heridas.

Mientras, los agentes investigan las circunstancias del suceso en el que, según los primeros indicios, el supuesto agresor habría esperado a su víctima en la calle en una actitud «muy agresiva» y con amenazas de muerte para exigirle que le pagara una supuesta deuda después de que hubiera sido despedido.

En este sentido, la discusión habría estallado en un momento dado, cuando el arrestado habría extraído una navaja de un bolsillo que, finalmente, le clavó en un brazo. Las diligencias junto con el detenido serán puestas a disposición de un juez de Roquetas de Mar este sábado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»
  2. 2 El obelisco de Motril se desploma durante su traslado al Camino de las Ventillas
  3. 3 Alertan desde Granada de una estafa por tu tarjeta sanitaria que afecta a toda España: «Elimínalo»
  4. 4 La ruta más otoñal de Granada entre castaños centenarios
  5. 5

    Hallan el paquete del Picasso perdido en Madrid y analizan si es el cuadro auténtico
  6. 6 «La creatina no solo es para deportistas, también es útil para personas mayores o gente con carga mental»
  7. 7 Un camionero revienta una rueda en la A-4, se pone a esnifar cocaína y lo sorprende la Guardia Civil
  8. 8 Mercadona abraza la revolución saludable de la cesta de la compra
  9. 9 Tres motoristas atacan e increpan a agentes de medio ambiente que les sorprendieron en Sierra Nevada
  10. 10 Aviso de Meteorología para Granada: el desplome de grados y la lluvia es inminente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenido por apuñalar a su exjefe, al que reclamaba el pago de una deuda

Detenido por apuñalar a su exjefe, al que reclamaba el pago de una deuda