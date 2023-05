La detección de fugas permite ahorrar 83.000 metros cúbicos de agua en Roquetas

J. V. ROQUETAS DE MAR Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Hidralia, empresa concesionaria del servicio municipal de abastecimiento de agua y alcantarillado de Roquetas de Mar, aplica desde hace años nuevas tecnologías para evitar las pérdidas de agua en la red, una labor que realiza de forma continuada y que se ha intensificado en los últimos años. Gracias a este programa de búsquedas intensivas de fugas, Hidralia ha conseguido detectar y reparar fugas, que han supuesto un ahorro de 85.000 metros cúbicos de agua.

Muchas de estas fugas, no se pueden localizar con la simple observación de escapes o consumos elevados, sino que fueron detectadas gracias a la aplicación de diferentes sistemas innovadores que desde Hidralia se ponen en marcha para optimizar la eficiencia de la red. Entre estos métodos destacan: la detección de fugas a través de inyecciones de gas helio (un gas inocuo para el consumo humano, que no altera las propiedades organolépticas del agua y reduce el impacto medioambiental gracias a su eficacia), que señala las fugas manera precisa, ahorrando tiempo y recursos en las reparaciones; así como la búsqueda de fugas a través de ultrasonidos que identifica el ruido característico que produce una fuga en la red que discurre por el subsuelo..

El telecontrol y la sectorización de la red, también permite una rápida localización de las averías y su reparación con las mínimas incidencias en la población.

Además de la aplicación de soluciones digitales, Hidralia también fomenta entre la población un uso responsable del agua con campañas de sensibilización y concienciación, que se han reforzado en este último año debido a la situación de escasez del recurso.

Una de las medidas puestas en marcha recientemente ha sido la campaña 'Sin agua la vida se complica', que a través de mensajes muy ilustrativos y visuales pone de manifiesto cómo las tareas cotidianas pueden verse afectadas ante la falta de agua. Estos mensajes están acompañados por una serie de consejos sobre el uso responsable del agua divididos en diferentes espacios de una vivienda. Así, en la cocina se recogen recomendaciones como cerrar el grifo mientras se enjabona los platos, poner el lavavajillas cuando esté en plena carga o enjuagar la fruta en un recipiente. Para el baño hay indicaciones como no tener el grifo abierto mientras se lavan los dientes, recoger agua en un recipiente mientras se calienta el agua para usarla para riego o instalar sistemas economizadores. En el jardín, revisar posibles fugas, evitar el uso de la manguera para limpiar o evitar regar en las horas de más sol para que no haya evaporación. En el caso de contar con piscina, se expone la necesidad de taparla para evitar la evaporación, tener un mantenimiento adecuado para que no se pierda o instalar pulsadores automáticos si se cuenta con duchas en el exterior.

Por otra parte, Hidralia lleva a cabo desde hace años el programa Aqualogía durante el curso escolar en diversos colegios de la localidad. Esta iniciativa pretende mostrar a los escolares la importancia del agua y el cuidado del medio ambiente a través de actividades y juegos interactivos. Además, se da a conocer el ciclo natural y urbano del agua de una manera divertida, de forma que se refuerzan conductas de ahorro, consumo y uso responsable de un recurso tan importante pero tan escaso.

En el presente curso escolar han sido 643 los menores que han realizado esta particular formación en sus respectivos centros escolares.