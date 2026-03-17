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Uno de los momentos de la visita. IDEAL

Destacan el papel estratégico de la EDAR de Roquetas para la seguridad hídrica

Los representantes de Asempal conocieron de primera mano la evolución y capacidad de esta planta innovadora

J. Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 17 de marzo 2026, 13:52

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La Comisión Ejecutiva de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (ASEMPAL) ha visitado durante este lunes la Estación Depuradora y Regeneradora de Aguas ... Residuales (EDAR-ERAR) de Roquetas, una infraestructura pionera en Europa que se ha convertido en referencia en reutilización de agua y en un activo estratégico para la seguridad hídrica del Poniente almeriense.

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Destacan el papel estratégico de la EDAR de Roquetas para la seguridad hídrica