Destacan el papel estratégico de la EDAR de Roquetas para la seguridad hídrica

La Comisión Ejecutiva de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (ASEMPAL) ha visitado durante este lunes la Estación Depuradora y Regeneradora de Aguas ... Residuales (EDAR-ERAR) de Roquetas, una infraestructura pionera en Europa que se ha convertido en referencia en reutilización de agua y en un activo estratégico para la seguridad hídrica del Poniente almeriense.

La delegación de Asempal, encabezada por su presidente, Cecilio Peregrín, ha estado integrada por la vicepresidenta, Amalia Salvador; los vocales Manuel Gutiérrez, Antonio Cambil y Francisco Martínez; la secretaria general, Encarnación Gil y el presidente de la Comisión del Agua de ASEMPAL, Antonio Pérez Vidal.

La visita fue guiada por Álvaro Islán, director ejecutivo de Hidralia Almería-Jaén; Antonio Jesús Herrera, responsable de la planta; y Ernesto Sánchez, director de Desarrollo de Negocio de Hidralia.

Los representantes de Asempal conocieron de primera mano la evolución y capacidad de esta planta, que destaca por ser la primera depuradora de Europa certificada para suministrar agua regenerada con la máxima certificación sanitaria (clase AA).

Durante el recorrido por las instalaciones, los responsables de Hidralia explicaron el funcionamiento de la instalación y sus principales características técnicas. El sistema incorpora un terciario avanzado con filtración por arena de lavado continuo, microfiltración por discos, desinfección mediante radiación ultravioleta y control automatizado en tiempo real de los parámetros de calidad del agua.

En la actualidad, la EDAR-ERAR de Roquetas de Mar está autorizada para producir hasta 10,9 hectómetros cúbicos anuales de agua regenerada, destinada a usos agrícolas, urbanos y recreativos, lo que permite liberar recursos convencionales y reducir la presión sobre los acuíferos.

Durante la visita, el presidente de Asempal, Cecilio Peregrín, destacó el alcance estratégico de esta infraestructura y subrayó que «la reutilización del agua forma parte de la solución a los retos hídricos de Almería. Instalaciones como esta permiten consolidar recursos no convencionales y aportan estabilidad económica y desarrollo territorial».

Para ASEMPAL, la EDAR-ERAR de Roquetas de Mar constituye además un ejemplo de gobernanza compartida entre administraciones públicas, operadores técnicos y usuarios finales, así como un modelo replicable de economía circular del agua, fundamental para reforzar la seguridad hídrica de la provincia, reducir la extracción de aguas subterráneas y aprovechar todos los recursos disponibles.