El desfile de Moros y Cristianos de Alicante llena de color Roquetas

Roquetas acogió este fin de semana las Convivencias de Moros y Cristianos 2026, organizadas por la Federación Alicantina de Moros y Cristianos, una iniciativa que ... reunió en el municipio a cerca de 120 personas y que aceró al público una de las tradiciones festivas más representativas de la Comunidad Valenciana.

Las jornada tuvo un carácter cultural, festivo y de convivencia y coincide con la celebración del Día Mundial del Turismo y con la Feria de Turismo desarrollada en la Urbanización de Roquetas de Mar.

Alrededor de 120 personas, entre festeros, abanderadas, capitanías y miembros de la organización, mostraron al público los trajes tradicionales, el protocolo festero y la música característica de esta celebración en un desfile que se desarrolló este sábado a las seis y media de la tarde en los aparcamientos del Club Tropicana. La programación se completó posteriormente con un concierto en el escenario de la Feria de Turismo.

La edil de Turismo y Playas, Amalia López Yélamos, destacó la importancia de que Roquetas de Mar continúe acogiendo iniciativas de estas características, «que nos permiten mostrar que nuestra ciudad es un destino preparado para recibir visitantes los 365 días del año y que cuenta con atractivos suficientes para seguir generando actividad turística más allá de los meses de verano».

López Yélamos incidió además en el valor que tienen este tipo de encuentros para avanzar en la desestacionalización turística. «Cuando conseguimos que grupos, asociaciones y colectivos elijan Roquetas para celebrar encuentros, congresos o jornadas de convivencia, estamos generando movimiento en nuestros hoteles, restaurantes, comercios y servicios y, al mismo tiempo, damos la oportunidad a quienes nos visitan de conocer con mayor profundidad todo lo que ofrece nuestro municipio».

Las Convivencias de Moros y Cristianos tuvo como objetivo dar a conocer esta tradición y favorecer el intercambio entre distintas poblaciones, al tiempo que permiten estrechar lazos entre sus participantes y promocionar Roquetas de Mar como destino turístico.

Durante su estancia, los integrantes de la Federación tuvieron también la oportunidad de conocer algunos de los principales espacios del municipio. La programación incluyó una recepción oficial en el Museo Casa Anita Guerrero y visitas al Mercado de Abastos, el centro de la ciudad, la Plaza de Toros y la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.