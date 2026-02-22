Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de un edificio afectado por un fuego. R. I.

Desalojan a medio centenar de personas de un edificio en Roquetas por un incendio

Un agente de la Guardia Civil ha sido trasladado al hospital tras haber inhalado humo, según ha informado el 1-1-2

E. P.

Almería

Domingo, 22 de febrero 2026, 11:21

Comenta

Un edificio con alrededor de medio centenar de vecinos ha tenido que ser evacuado en la madrugada de este domingo tras producirse un incendio en ... el bloque en la localidad almeriense de Roquetas de Mar. Además, un agente de la Guardia Civil ha sido trasladado al hospital tras haber inhalado humo, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

