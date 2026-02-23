Desahucian a una pareja de ancianos en estado de vulnerabilidad urgente

En un mundo en el que cada día se vuelve más hostil para vivir, el no poder permanecer los últimos días con tu pareja de ... toda la vida en tu hogar se acaba convirtiendo en una losa mental y psicológica para quienes lo padecen. Una situación que llevan días haciéndose a la idea, tras el anuncio del desahucio de la vivienda en la que han vivido una larga temporada, y que hoy finalmente ha llegado para Gloria Patricia y Dick Beekhus en la localidad almeriense de Roquetas de Mar.

Una situación extremadamente complicada para esta pareja de personas mayores, que además de la edad se suman varios impedimentos tanto de salud como económico que les obliga a separarse de forma obligada en los momentos más acuciantes de sus vidas. Por una parte, Gloria Patricia, de 63 años, que se encuentra en la actualidad sin ingresos y cuidando de su marido, y por otra, Dick Beekhus, de 70 años, con cáncer de próstata, alzheimer y en cuidados paliativos.

Esta mañana estaba previsto el desahucio del hogar de esta pareja de ancianos para las 10.00 horas, a la que asistieron algunos amigos de esta familia para llevarse algunas cosas a un trastero y poder resguardarlas, junto a periodistas y algunos miembros de formaciones políticas progresistas de Roquetas de Mar.