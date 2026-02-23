Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dick Beekhus, momentos antes de entrar en la ambulancia camino de la residencia de Vícar. IDEAL

Desahucian a una pareja de ancianos en estado de vulnerabilidad urgente

Roquetas de Mar ·

Dick Beekhus, con cáncer de próstata, alzheimer y en cuidados paliativos, y Gloria Patricia, sin ingresos y cuidando de su marido, se quedan sin hogar para vivir juntos

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 23 de febrero 2026, 14:36

Comenta

En un mundo en el que cada día se vuelve más hostil para vivir, el no poder permanecer los últimos días con tu pareja de ... toda la vida en tu hogar se acaba convirtiendo en una losa mental y psicológica para quienes lo padecen. Una situación que llevan días haciéndose a la idea, tras el anuncio del desahucio de la vivienda en la que han vivido una larga temporada, y que hoy finalmente ha llegado para Gloria Patricia y Dick Beekhus en la localidad almeriense de Roquetas de Mar.

