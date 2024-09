Denuncian el 'Sunwaves' ante la Fiscalía por graves infracciones administrativas

J. Cortés Roquetas de Mar Jueves, 12 de septiembre 2024, 12:16 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

A la denuncia de Ecologistas en Acción y Serbal por la ubicación del festival música internacional 'Sunwaves' y los daños que pueden ocasionar a la flora y fauna de especies vulnerables y al informe del CSIC desaconsejando la ubicación del mismo en las Salinas de San Rafael ahora se une la denuncia de Izquierda Unida y Podemos ante la Fiscalía por «presuntas irregularidades en el procedimiento para conceder la licencia para realizar el festival como la nula transparencia con la que se ha comportado Amat y su equipo de gobierno que podrían suponer infracciones muy graves» tal y como ha anunciado su portavoz en el ayuntamiento durante el turno de ruegos y preguntas del pleno.

«Hemos pedido por tres veces acceso al expediente, hoy comienza el festival y seguimos esperando» ha señalado la concejala portavoz del Grupo Municipal de IU y Podemos, Belén Pérez, «pero a través de la resolución para la instalación del evento hemos visto algunas supuestas irregularidades tan preocupantes como que el consistorio reconozca que la documentación se entregó tarde e incompleta, aportando documentación hasta en 6 ocasiones distintas y a 29 de agosto seguía pendiente de subsanación, pero aún así deciden darles permiso para continuar» algo totalmente irregular para la concejala y que demuestra «las distintas varas de medir de Amat, porque a cualquier roquetero que se le pase el plazo para completar un trámite se queda a dos velas o le cuesta pagar una recarga» mientras que «si estás en su círculo, todo parece que son facilidades».

Para la concejala de izquierdas «la oscuridad con la que está operando el equipo de gobierno es la habitual, pero el alcance en nuestro patrimonio natural e histórico puede ser incalculable, sin olvidar de que estamos hablando de un evento en el que se prevé que asistan más de 10.000 personas, y no sabemos qué se ha entregado y qué no, desconocemos si la empresa organizadora, una creada en concreto para la realización del festival y que no coincide con ninguna que acompañaba a Amat en la presentación del evento, cuenta con los seguros de responsabilidad civil para algo de este calibre ni qué organización de seguridad se va a realizar».

Según ha señalado Pérez «las reglas se tienen que respetar por todos, desde ciudadanos a título individual como organizadores de grandes eventos y no es tolerable que sea la propia administración, quien ha de velar por su estricto cumplimiento por la igualdad de todas y todos, la primera que se la salte» por eso «esperamos que la fiscalía actúe con los datos que le hemos presentado, que son esclarecedores, y se depuren responsabilidades».