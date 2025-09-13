Denuncian que PP y PSOE bloquean soluciones a la inseguridad de Roquetas La moción presentada por la formación para alcanzar un pacto político urgente por la seguridad en Roquetas ha contado únicamente con el voto favorable de la formación liderada por Pepe Montoya

J. C. Roquetas de Mar Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:18 Comenta Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebrado este jueves ha dejado en «evidencia, una vez más, la falta de compromiso de los grandes partidos con los problemas reales de los vecinos», según Almería Avanza.

La moción presentada por la formación para alcanzar un pacto político urgente por la seguridad en Roquetas ha contado únicamente con el voto favorable de la formación liderada por Pepe Montoya. PP y PSOE votaron en contra, enzarzándose durante veinte minutos en una pelea «estéril» y «echándose mutuamente la culpa de la situación de inseguridad», mientras Vox e Izquierda Unida optaron por la abstención.

«Hoy los vecinos han visto negro sobre blanco lo que venimos denunciando: a PP y PSOE no les importa la seguridad, prefieren seguir con sus disputas partidistas aunque los roqueteros vivan con miedo. Y Vox, que va de duro en redes sociales, cuando toca votar se esconde y se abstiene. Solo Almería Avanza defendió soluciones reales y urgentes», ha señalado Montoya, portavoz de Almería Avanza.

La moción recogía medidas concretas como exigir al Ministerio del Interior más efectivos de Guardia Civil y el reconocimiento de la profesión de riesgo, la convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad y un plan de actuación en los barrios más afectados. «Nada de eso parecía importarles hoy a PP, PSOE y Vox, que han preferido bloquear una propuesta que nacía del sentido común», ha añadido Montoya.

En materia de limpieza, la segunda moción de Almería Avanza tampoco salió adelante, con el voto favorable de todos los partidos excepto el PP, que volvió a quedarse solo negándose a exigir a Urbaser el cumplimiento del contrato de limpieza.

«Estamos pagando 12 millones de euros al año por un servicio que no se presta. Roquetas entera está sucia: aceras pegajosas, basura acumulada, contenedores rotos y sin punto limpio. Sin embargo, para el alcalde Roquetas es una ciudad limpia, nada que ver con lo que viven los vecinos diariamente», ha denunciado el portavoz.

Desde Almería Avanza lamentan que el pleno de hoy haya vuelto a mostrar un Ayuntamiento incapaz de dar respuestas reales a la inseguridad y la suciedad que sufre Roquetas, mientras los grandes partidos siguen instalados en la confrontación y la parálisis. «Los vecinos no quieren excusas ni broncas políticas, quieren soluciones. Y mientras otros se tiran los trastos, Almería Avanza seguirá siendo la única voz que pelea por una Roquetas más segura y más limpia», ha concluido Montoya.