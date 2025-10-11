Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El concejal portavoz de la formación ultraconservadora. IDEAL

Denuncian el «hachazo fiscal» del PP con una gran subida en terrazas

Roquetas de Mar ·

En los dos últimos años, según Vox, el PP ha incrementado el IBI en un 15%, el agua en un 36% e hizo otras subidas

J. C.

Roquetas de Mar

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:47

El concejal portavoz, Luis Manuel Pomares, ha defendido el voto en contra de la propuesta del equipo de gobierno del alcalde Amat para incrementar la tasa por ocupación de vía pública con mesas y sillas, calificando la medida como «una subida desproporcionada e injustificada que castiga la economía local».

La tasa pasará de 1,20 euros a más de 3,37 euros por metro cuadrado al mes, lo que supone un incremento cercano al 300%. Pomares entiende que este aumento «nada tiene que ver con la realidad económica de los vecinos», recordando que la inflación acumulada desde el año 2.000 hasta 2.025 no llega al 80%, según datos oficiales del INE.

VOX acusa al equipo de gobierno del PP de utilizar tecnicismos ajenos a la realidad económica, implementando una medida que obligará a los hosteleros a asumir un coste que tendrán que repercutir en los precios al cliente. En una ciudad cuya principal fuente de ingresos es el turismo.

«Esta no es una subida aislada». En los dos últimos años, el Partido Popular ha incrementado el IBI en un 15%, el agua en un 36%, el saneamiento en un 48%, la basura en un 28% y la tasa de retirada y depósito de vehículos se ha multiplicado por cuatro. Parece que ahora le toca a la hostelería, indica Pomares.

VOX Roquetas de Mar cree que esta «descomunal subida» va a ser un lastre para la economía local, castiga al comercio y carece de toda justificación, reafirmando su compromiso con la bajada de impuestos y el apoyo a la economía productiva del municipio.

