Denuncian falta de transparencia en el festival de 'Sunwaves'

J. Cortés Roquetas de Mar Domingo, 11 de agosto 2024, 22:41 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Izquierda Unida y Podemos mostraron su total rechazo al ver que la empresa organizadora del festival internacional de música electrónica Sunwaves está vendiendo entradas con cartelería con el logo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar «mientras que las organizaciones ecologistas y la oposición seguimos esperando acceder al expediente que, según nos dijeron en el pasado pleno, ni existe porque no hay ningún proyecto presentado», expresó Belén Pérez, la portavoz de la coalición progresista, por lo que señalaron que elevarán el caso tanto al Consejo de Transparencia como al Defensor del Pueblo Andaluz.

«Se están vendiendo entradas para un festival que, según los propios organizadores en su página web, cuenta con 'un fuerte apoyo de las autoridades locales', pero del que no sabemos nada y del que desconocemos si, en el caso de no poder realizarse, el propio ayuntamiento tendría que enfrentarse a algún tipo de indemnización económica por prestar su imagen para un evento que, a día de hoy, no ha registrado un solo papel para su realización».

Para Belén Pérez, la cuestión medioambiental también tiene gran importancia en este caso, «ya que estamos hablando de una zona de gran valor ecológico, en la que se reproducen actualmente cinco especies incluidas en el Listado Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, destacando la presencia de dos especies protegidas legalmente, situación que conoce perfectamente el equipo de Gobierno del PP de Amat porque nos consta que les hicieron llegar informes advirtiendo de los daños que podrían ocasionar este tipo de eventos en las Salinas de San Rafael» y espera «no tener que lamentar en Roquetas una situación parecida a la vivida con los ungulados de Almería tras los conciertos de La Hoya».

Naturaleza

Tampoco hay que olvidar que en aquel recinto se encuentran los restos industriales de las explotaciones salineras, incluidas en la Lista Roja de Patrimonio de Hispania Nostra ·que puestas en valor y protegidas junto a la riqueza de fauna y flora que nos ofrece Las Salinas y La Algaida deberían ser una de las joyas para atraer a los amantes de la naturaleza a nuestra localidad, pero en cambio Amat está empeñado desde hace muchos años en destrozarlas para incluirlas en su modelo de ciudad de macrourbanizaciones y campos de golf, un modelo fracasado y fuera de lugar en un momento de crisis climática y de movimientos para la recuperación del territorio respecto a la turistificación masiva».

Asimismo, la portavoz de la formación, Belén Pérez, comentó que «existen otros espacios donde se podría ubicar este festival sin poner en peligro ni nuestra Historia ni nuestro medio ambiente, pero parece que Amat está obcecado en su mar otro pinchazo este verano después del enfado de quienes compraron sus entradas en el Salinas Sound al ver que para llenar tuvieron que regalar cientos de ellas o el caos organizativo del concierto de Luis Miguel, que habrá que aclarar también los sobrecostes», concluyendo así la portavoz de la coalición progresista.