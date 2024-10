Denuncian que dos representantes de Vox se infiltraron como familiares en una residencia

Javier Cortés Roquetas de Mar Miércoles, 16 de octubre 2024, 16:29 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El pasado lunes 14 de octubre, la Residencia Municipal Virgen del Rosario de Roquetas de Mar recibió una visita inédita de dos personalidades políticas, que ha acabado creando un importante malestar en el seno de los trabajadadores y trabajadores de dicha residencia. Tanto fue así, que Paula Morales, la gerente de Roque Hogar, empresa que gestiona la Residencia Virgen del Rosario, se vio en la obligación de convocar a medios de comunicación este miércoles para contar la situación vivida el pasado lunes con todo detalle.

«El lunes teníamos una cita prevista para dar información sobre una plaza residencial para un usuario. Como marca el protocolo de acogida y de información a posibles futuros usuarios de nuestro centro, le atiende un personal del equipo técnico para recabar la información y mostrar las instalaciones y explicar un poco cómo funcionamos y cómo trabajamos con las personas que aquí se alojan».

Por su parte, «mi compañera atiende a tres personas, a las cuales en un primer momento les pregunta qué tipología de servicio quieren acceder y le indican qué plaza de residencia, y proceden a la visita al centro». Según la compañera de trabajo, hasta ahí todo fue «normal», pero conforme pasaron los minutos, la compañera empezó a sentirse incómoda por las preguntas que le empezaron a hacer.

«¿Quién paga el mobiliario de la residencia? ¿Junta de Andalucía o el Ayuntamiento? ¿tratáis igual a los usuarios que ocupan plaza privada o plaza concertada? ¿Qué número de trabajadores hay?», una batería de preguntas por parte de dos de las personas que estuvieron visitando este centro en Roquetas de Mar. La trabajadora le preguntó que si habían venido para ver a su familiar y le indicaron que sí.

Al finalizar la visita de las instalaciones, una persona va tomando notas mientras que la otra va preguntando que si se pueden tomar imágenes, a lo que la trabajadora se acoge a la normativa vigente que explica que no se pueden tomar imágenes del centro, «así como lo indican los carteles que están por todo el centro tratando siempre de salvaguardar la intimidad de las personas que aquí viven». Al irse las dos personas del centro, el técnico de la residencia avisa a la gerente que ve «algo raro».

«Y cuál es nuestra sorpresa, que en el día de ayer martes nos encontramos que las dos personas que vinieron al centro se trataban de una diputada autonómica de Vox por Almería, Montserrat Cervantes Llort y la concejala - portavoz de Vox del Ayuntamiento de Roquetas, Soledad Pérez». La gerente cuenta que «no se identificaron en ningún momento como cargo público, en ningún momento, sino como familiares que venían a optar a una plaza de residencia».

Por su parte, Morales, explicó que «es una falta de respeto a las familias, porque os podéis imaginar la carga emocional con la que vienen las familias que tienen que traer aquí a una persona querida, a una persona que tiene dependencias, sobrevenida por la edad y que tienen que dejarla aquí en nuestras manos. Y nosotros tratamos ese protocolo de acogida con muchísimo cariño y claramente detectamos» que esa visita no tenía «esa intención».

Asimismo, Morales, explicó que si los representantes de la formación ultraconservadora «hubieran dicho el cargo público que eran, se les hubiera atendido de igual manera y les podría dar yo la respuesta que hubieran necesitado, porque todo el mundo puede venir a ver cómo trabajamos». Además, en la nota de prensa que la formación mandó a los medios, «Vox no nombra a la residencia, pero sí pusieron una foto, hablan de números y nosotros, como profesionales, trabajamos con personas, no con números. Hablan de lista de espera, a la que los centros no tenemos acceso, ya que la lista de espera de las dependencias no está en nuestras manos. Nos sentimos utilizados y por eso os he convocado, porque creo que estos profesionales, estos usuarios, estas familias, se merecen unas disculpas por parte de este grupo político».

Desde la Residencia de la Virgen del Rosario explican que no han hablado con la formación política. «Solo nos encontramos ayer esa nota de prensa donde dicen incluso que han hablado con los trabajadores y como se pueden ver las cámaras de seguridad solo fueron atendidos por el personal técnico encargado de las plazas residenciales, pero en ningún momento hablaron con trabajadores que dicen que les manifestaron sobre la lista de espera. Nos da la impresión que han buscado un escenario para hacer su teatro para mostrar luego esa nota de prensa y creo que no es de recibo, así que exigimos ese respeto y esa disculpa, y no todo vale ya no pueden utilizar a la residencia, a los residentes, a lo que sienten las familias por cuestiones políticas».

«Intolerable»

Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar califican de «inaudito» que la concejal de Vox en el Ayuntamiento, Soledad Pérez y la parlamentaria autonómica de esta formación por Almería, Monserrat Cervantes, hayan realizado una visita a esta residencia sin «identificarse en ningún momento como representantes institucionales de este grupo político«.

«La profesionalidad de los trabajadores de esta residencia ha sido objeto de burla por parte de ambos cargos públicos de Vox, es intolerable que ambas personas se hagan pasar por usuarios interesados en una plaza para un familiar y que, una vez dentro, hagan preguntas con fines políticos y sobre cuestiones que nada tienen que ver con el funcionamiento, la organización o la atención integral y personalizada que se ofrece en este centro». «Entendemos la indignación de los trabajadores de la Residencia de Mayores Virgen del Rosario y esperamos que los representantes de Vox pidan las disculpas pertinentes».

Además, recuerda que en este momento, el Ayuntamiento está acometiendo un importante proyecto de remodelación y rehabilitación de esta residencia que ha supuesto una inversión que supera los seis millones de euros. «Una inversión que el Ayuntamiento ha asumido a pleno pulmón con el objetivo de mejorar la atención y la calidad de vida de nuestros mayores, con la construcción de nuevo edificio y la remodelación del actual».