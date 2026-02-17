Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Una de las salas de estudio. IDEAL

Denuncian el cierre de la única sala de estudio para universitarios y opositores en Roquetas

El edil socialista, Rafael Torres, asegura que este cierre, provocado por un desprendimiento, evidencia el déficit de este tipo de instalaciones en la ciudad

J. C.

Roquetas de Mar

Martes, 17 de febrero 2026, 21:38

Comenta

El PSOE de Roquetas de Mar denunció estos días a través de las redes sociales el cierre de la única sala de estudio para universitarios ... y opositores que tiene Roquetas pueblo, dejando «desatendidos» a cientos de estudiantes de esta parte del municipio que no tienen más opción que compartir espacio con el resto de usuarios de la sala de lectura de la Biblioteca Municipal, con el consiguiente problema de espacio y de molestias.

