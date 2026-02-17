Denuncian el cierre de la única sala de estudio para universitarios y opositores en Roquetas

El PSOE de Roquetas de Mar denunció estos días a través de las redes sociales el cierre de la única sala de estudio para universitarios ... y opositores que tiene Roquetas pueblo, dejando «desatendidos» a cientos de estudiantes de esta parte del municipio que no tienen más opción que compartir espacio con el resto de usuarios de la sala de lectura de la Biblioteca Municipal, con el consiguiente problema de espacio y de molestias.

El cierre se debió a un desprendimiento en parte del techo de esta sala, pero «más allá de incidentes como este, que no sabemos si se podría haber evitado con un mejor mantenimiento, lo que refleja lo ocurrido es el enorme déficit de bibliotecas y especialmente de salas de estudio que tiene la ciudad», en palabras del concejal, Rafael Torres.

Torres recordó que su partido lleva años reclamando mejores horarios y más salas de estudio, dada la gran cantidad de vecinos que usan estos espacios para preparar sus exámenes, ya sean estudios u oposiciones.

«Hay pocos espacios para ellos, que se saturan, especialmente en las fechas cercanas a los exámenes, no es comprensible que esa sala sea la única de este tipo para una población que supera los 50.000 residentes en esta parte del municipio», denuncia el edil de la formación socialista.

Rafael Torres también criticó los planes anunciados por el equipo de Gobierno de construir una gigantesca biblioteca de 9 millones de euros en Las Salinas.

«Esa tampoco es la solución, no tiene ningún sentido centralizar todo en un enorme edificio del tamaño de un instituto cuando los estudiantes de Aguadulce o Las Marinas tienen unas condiciones tercermundistas, lo que necesitamos es una amplia red de salas de estudio dignas y sí, también nuevas bibliotecas de un tamaño adecuado a las necesidades en Aguadulce y Roquetas, pero no un proyecto faraónico en un único punto, eso es pretender matar moscas a cañonazos».