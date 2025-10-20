Denuncian el «caos absoluto» de seguridad en Roquetas El portavoz de Almería Avanza reclama la convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad y acusa al PP y al PSOE de «poner en riesgo la seguridad de los roqueteros por sus peleas políticas»

J. C Roquetas de Mar Lunes, 20 de octubre 2025, 17:02 Comenta Compartir

El portavoz del Grupo Municipal Almería Avanza, Pepe Montoya, ha denunciado la situación crítica que atraviesa la seguridad en Roquetas de Mar, tras conocerse que la Guardia Civil no dispone de calabozos operativos y se ve obligada a trasladar a los detenidos fuera del municipio, incluso hasta Almería, Adra o Garrucha.

Según ha explicado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el origen de este problema está en la ruptura del protocolo de custodia de detenidos entre la Guardia Civil y la Policía Local, que desde el pasado verano ha dejado a Roquetas sin espacio para retener a los arrestados, una situación que Montoya califica de «auténtico despropósito». «Es incomprensible que un municipio de más de 100.000 habitantes no tenga calabozos operativos y que los agentes tengan que dejar sus funciones de vigilancia para trasladar detenidos a otros municipios. Es un fallo de gestión gravísimo y una muestra más del abandono que sufre Roquetas por parte del Partido Popular y del Gobierno del PSOE.», ha denunciado Montoya.

Desde Almería Avanza recuerdan que esta situación ya fue advertida en el pleno municipal y en la moción sobre seguridad presentada por el propio grupo hace un mes, donde se solicitaba, entre otras medidas, la convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad y que fue rechazada por PP, PSOE y VOX. «Lo advertimos en nuestra moción y lo repetimos en el último pleno: hay que convocar de forma urgente la Junta Local de Seguridad. Pero mientras tanto, PP y PSOE siguen peleándose entre ellos y nadie asume responsabilidades. Roquetas no puede ser rehén del enfrentamiento entre Gabriel Amat y el subdelegado del Gobierno. Su guerra política está poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos.», ha lamentado Montoya.

Esa moción, que proponía precisamente un pacto local por la seguridad, no salió adelante por el voto en contra del Partido Popular y el PSOE, y la abstención de Vox, lo que para Montoya demuestra que a estos tres partidos no les importa la seguridad de los roqueteros, solo proteger sus intereses y seguir en su pelea partidista. «Mientras ellos votaban que no, los vecinos siguen viviendo con miedo, los agentes sin medios y la delincuencia campando a sus anchas. Así de claro.», ha subrayado el portavoz.

La formación considera que lo que está ocurriendo pone en evidencia la falta total de coordinación entre las administraciones y una dejación de funciones tanto por parte del Ayuntamiento como del Gobierno central. «Aquí faltan recursos y falta gestión. La seguridad no se improvisa ni se arregla con titulares. Hace falta coordinación pero parece que eso no interesa ni al PP ni al PSOE.», ha asegurado el edil.

Montoya ha recordado también que Roquetas ha sufrido un incremento de incidentes violentos en los últimos meses, el último de ellos un apuñalamiento a la salida de un prostíbulo ilegal en el barrio de Las 200 Viviendas, una zona que Almería Avanza lleva tiempo señalando como uno de los

@AlmeriaAvanzaRM Almería Avanza Roquetas @almeriaavanzaroquetas www.almeriaavanza.es

principales focos de inseguridad del municipio. «Mientras Amat sigue presumiendo de tener una ciudad segura y tranquila, tenemos agresiones, apuñalamientos y una Guardia Civil desbordada. ¿De qué sirve tanto hablar de inversiones si luego no hay coordinación, ni planificación, ni respeto por quienes velan por nuestra seguridad?», ha afirmado el edil.

Montoya ha querido terminar con un mensaje contundente: «Los roqueteros merecen vivir seguros. No vamos a permitir que por culpa del abandono político del PP y del PSOE sigamos en esta situación. Exigimos la convocatoria inmediata de la Junta Local de Seguridad y un plan real de refuerzo de medios para Guardia Civil y Policía Local. Es hora de que dejen de pelearse y empiecen a trabajar».

Desde Almería Avanza insisten en que seguirán llevando al pleno municipal todas las cuestiones relacionadas con la seguridad, la limpieza y la gestión de servicios básicos, «porque mientras otros miran hacia otro lado, nosotros estamos del lado de los vecinos que cada día sufren las consecuencias del abandono político».