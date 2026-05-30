Denuncian que el bus urbano de Roquetas se retrasa de nuevo tras tumbar el TARCJA la tercera licitación

El PSOE de Roquetas de Mar desveló este viernes el último y grave varapalo administrativo sufrido por el proyecto del autobús urbano del municipio. Según ... se dio cuenta en la última Comisión de Presidencia, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) estimó parcialmente el recurso presentado por una empresa, obligando al Ayuntamiento a anular los pliegos de condiciones, reajustar los costes de manera inmediata y convocar la que será ya la cuarta licitación del servicio en un plazo de poco más de un año.

A su vez, el concejal socialista, Rafael Torres, calificó la situación de «esperpento normativo y de gestión», señalando directamente al alcalde, Gabriel Amat, y a su equipo de Gobierno por «ir arrastrando los pies conscientemente» en la puesta en marcha de un servicio que es una obligación legal para el municipio desde hace un cuarto de siglo.

«La ley obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a tener un servicio de transporte urbano que conecte los barrios, pero en Roquetas somos ya más de 112.000 y seguimos sin cumplirla», denunció Torres.

El edil socialista aseguró, en este sentido, que «si algo se ha avanzado en los últimos años ha sido gracias a las subvenciones europeas concedidas por el Gobierno de España para comprar autobuses, para la remodelación de las paradas recientemente ejecutada o para diseñar el servicio, porque si por el alcalde fuera seguiríamos con todo parado».

Resolución

En su resolución, el TARCJA da la razón a la empresa demandante sobre errores en los cálculos del kilometraje del servicio, en la fórmula de precios y en la clasificación de los costes, además de calificar de «irregular» la actuación del Ayuntamiento por anular los pliegos sin un acto administrativo que lo amparara, justo cuando el tribunal estaba tramitando el recurso y se había solicitado la suspensión cautelar.

«Estamos ante una muestra flagrante de incompetencia técnica y soberbia política», declaró Rafael Torres, quien culpa de todo a la falta de interés del alcalde roquetero hacia un servicio que se viene retrasando constantemente desde hace años y por el que pasaron ya tres concejales responsables.

«Gabriel Amat no puede seguir jugando con el tiempo de los vecinos de Roquetas, que ya pagan sus impuestos para tener un servicio de transporte a la altura de una gran ciudad que supera los 100.000 habitantes, Roquetas necesita un bus urbano real y digno ya», concluyó.