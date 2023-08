La denuncia viral de una niña le permite jugar con sus compañeros al fútbol

E. Press / J. C. Roquetas Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

La denuncia en redes sociales de una niña de diez años solicitando públicamente en un vídeo, al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, que se le permita participar junto con sus compañeros del equipo de fútbol masculino que integra en Las 100 Horas del Deporte del municipio ha dado resultado. Y es que, según relata en el mensaje, tras inscribirse junto a ellos para el evento que arranca esta semana le advirtieron de que «no podía jugar» debido a que las bases del torneo lo impiden.

«Esperemos que se revisen esas bases, porque la Federación Andaluza sí que lo permite», comentaron ayer a Europa Press los progenitores de la menor, quienes detallaron que después de que las imágenes se hicieran virales en redes sociales fueron sido llamados por el concejal de Deportes de Roquetas de Mar, Juan José Rubí, para asegurarles que la menor podrá finalmente jugar.

Según han explicado, fue el pasado viernes, día que finalizaba el periodo de inscripción, cuando recibieron una llamada del Ayuntamiento en la que les indicaban que la niña no podía competir como parte de un club deportivo masculino ya que, a partir de la categoría de alevín, no se permite la inscripción de «grupos mixtos» pese a la que Federación Andaluza de Fútbol permite jugar hasta la categoría de cadete a niñas en equipos de chicos.

En este sentido, han apuntado que, según las explicaciones dadas desde el Ayuntamiento, las bases con las que se trabaja para Las 100 Horas del Deporte «son de hace 34 años». «Creemos que todo se actualiza, no hace falta que haya una queja», han dicho tras informar de que este mismo lunes, a primera hora, habían registrado un escrito al respecto en el Consistorio.

Los padres de la menor han detallado que su hija no juega en un equipo mixto sino en un equipo masculino, lo que no le ha impedido acudir a partidos y torneos en otras localidades. «Nunca ha habido problemas con eso», han recalcado.

Viral

En el vídeo publicado este domingo en redes sociales por su padre, la menor detalla que «la única opción» que le daban es de meterse «en un equipo femenino», de tal modo que, de ser finalmente así, no hubiera podido jugar puesto que no tiene compañeras a las que le guste este deporte como para montar un equipo.

«Lo que yo quiero saber es por qué no puedo jugar con los niños», se pregunta la menor, quien también recuerda que la Federación Andaluza de Fútbol le permite formar parte de un equipo masculino federado, como el suyo, hasta la edad correspondiente a la categoría de cadete, mientras que el evento deportivo municipal no lo contempla.

Se lamentaba ante lo ocurrido y pedía al Consistorio roquetero que «recapacite» para que «deje jugar a los niños y a las niñas juntos» en el torneo. «El Ayuntamiento de Roquetas de Mar debería ayudar a que los niños hagan deporte, no a que no lo hagan. Al fin y al cabo, yo lo único que quería era pasar un rato con mis compañeros y pasármelo bien», añade la menor, que agradece el «apoyo» de sus compañeros, ya que estos estaban dispuestos a no participar en Las 100 Horas del Deporte si no era con su amiga.