El delegado de Gobierno de la Junta en Almería realiza su primera visita a Roquetas

El delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, realizó su primera visita institucional al municipio de Roquetas de Mar. El ... delegado de Gobierno fue recibido por el alcalde de la localidad, Gabriel Amat, y mantuvieron un encuentro en el que analizaron proyectos futuros y mostraron su plena colaboración institucional en todas aquellas iniciativas que impulsen Roquetas de Mar.

Gabriel Amat recibió a Francisco Góngora, en su despacho junto al delegado de Salud y Consumo, Juan de la Cruz, a quien entregó un libro en el que se refleja el desarrollo y transformación de Roquetas de Mar en los últimos años.

Tanto Francisco Góngora como Gabriel Amat destacaron el dialogo y consenso que en los últimos años la Junta de Andalucía mantiene con el Consistorio roquetero lo que permitió hacer realidad proyectos históricos que habían sido reivindicados durante muchos años gracias a la voluntad de Juanma Moreno que atendió las necesidades de los vecinos de Roquetas de Mar.

El delegado de Gobierno de la Junta en Almería, Francisco Góngora, le transmitió su disposición para seguir fortaleciendo la relación entre la Junta de Andalucía y el Roquetas de Mar.

El delegado de Gobierno de la Junta en Almería, Francisco Góngora, agradeció el buen recibimiento, y resaltado la experiencia y la determinación del alcalde, Gabriel Amat, para impulsar proyectos estratégicos para Roquetas, un municipio que creció y sigue haciéndolo en población, servicios e infraestructuras y ha manifestado la total colaboración institucional para continuar abordando actuaciones desde la Junta de Andalucía en una de las grandes ciudades de Almería y Andalucía.

Por su parte, Gabriel Amat puso de relieve la trayectoria del nuevo delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, ya que «es una persona que ha hecho una gestión impecable, responsable y eficaz en el Ejido, impulsando el desarrollo de su municipio y garantizando su estabilidad por lo que estoy convencido que continuará con esta gran labor al frente de la institución autonómica y trabajará para velar por los intereses de los almerienses».