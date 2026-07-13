«Es una decisión totalmente arbitraria contra la Guardia Civil»

Roquetas de Mar acogía esta mañana la concentración convocada por nueve asociaciones profesionales de la Guardia Civil frente al Puesto Principal de la Guardia Civil ... para exigir al Ministerio del Interior que descarte cualquier decisión que suponga el desmantelamiento del Puesto Principal de la Guardia Civil y explique cuál será el futuro del modelo policial en el municipio, en el Poniente, y por ende, en la provincia.

La convocatoria ha contado con cerca de 400 asistentes entre los que destacaron el equipo de Gobierno de Amat; concejales de la oposición, la parlamentaria del PP, Julia Ibáñez; los parlamentarios de Vox, Rodrigo Alonso, Clotilde Salvador Sánchez y Juan José Bosquet Arias, y el alcalde de Felix, Baldomero Martínez.

La movilización ha llegado tras meses de incertidumbre, silencio institucional y que durante este tiempo ha estado generando muchas dudas sobre el futuro que torna a incierto para la Benemérita, que llevan décadas prestando un gran servicio en el municipio, pero que la implantación de la Policial Nacional en el municipio va a condicionar la existencia de la Guardia Civil en Roquetas.

Dudas que van desde cuáles serán los destinos de los 180 agentes de la Guardia Civil que trabajan en Roquetas, sobre qué ocurrirá con su unidad o sus competencias, información que según las asociaciones profesionales de la Benemérita no recibieron por parte de la Dirección General de la Guardia Civil.

«Nos hemos reunido aquí para solicitar a los responsables políticos, sobre todo al Ministerio del Interior que evite esta injusticia que se va a hacer con la Guardia Civil en Roquetas de Mar queriendo expulsar a 180 Guardias Civiles del municipio y dejando a esta población sin seguridad solo por el cambio de Policía Nacional por la Guardia Civil«, indicó Rafael Maldonado, subsecretario nacional de Relaciones Institucionales de Jucil, a Ideal Almería.

«Estamos aquí para impedir que la Guardia Civil sea tratado como un cuerpo policial de segunda. Se ha tomado la decisión en Roquetas de eliminar la presencia de la Guardia Civil, que es una decisión totalmente arbitraria en contra del criterio de personas que entienden de seguridad y a espaldas de la propia ciudadanía», explicó Paco Larios, vicepresidente de la Asociación Española de la Guardia Civil (AECC) a Ideal Almería.

A su vez, Larios señaló que «no es una decisión justificada sino una decisión institucional en contra de los Guardias Civiles. Nos dicen por activa y por pasiva que es la única opción, pero todos tenemos claro que hay 25 municipios en Andalucía, los cuáles coexisten Policía Nacional y Guardia Civil. ¿Por qué no puede ser igual en Roquetas de Mar? ¿Por qué en Roquetas de Mar tienen que restar en vez de sumar seguridad»?

Además, detalló la triste situación que van a vivir los agentes de la Guardia Civil y sus familiares. «Lo que queremos es respeto para la población de Roquetas y además respeto para la Guardia Civil y sus familiares. No solo es un problema administrativo, no solamente se trata de un edificio o se tratan de unas dependencias oficiales, se trata de 180 familias que tienen sus raíces y su futuro garantizado en Roquetas y que van a tener que marearlos, se trata de menores que van a tener que abandonar los colegios y a sus amigos, se trata de parejas de Guardias Civiles que van a tener que cambiar de empleo o que van a tener que hacer muchos kilómetros para venir a trabajar a Roquetas».

Además, las asociaciones, a través de un comunicado, denunciaron que la Dirección General ha abandonado a los guardias civiles de Roquetas de Mar, que continúan sin recibir ninguna explicación oficial mientras conocen por los medios de comunicación decisiones que afectan directamente a su futuro, y de sus familias.

Futuro de la Guardia Civil

Ideal publicada el pasado miércoles que el futuro de los 180 guardias civiles de Roquetas de Mar ya estaba escrito. Tendrán que abandonar el cuartel de la localidad y desplegarse por los diferentes cuarteles de la provincia. Esta decisión llega después de que el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat Ayllón, firmaran el 26 de junio el protocolo de implantación del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad.

Por primera vez y después de mucha especulación, la Guardia Civil se ha pronunciado para esclarecer la situación de los casi 200 agentes que están instalados en el puesto de Roquetas de Mar. Y lo ha hecho tras una reunión este mismo miércoles del general Jefe de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, junto con el coronel de la Comandancia de Almería, José Antonio Carvajal, y parte de una representación de guardias civiles de Roquetas de Mar.

En dicho encuentro se les ha informado de la reorganización que se va a llevar a cabo una vez que el Cuerpo Nacional de Policía se haga cargo de la seguridad de este municipio. El general Ortega ha trasladado que, tras un «tiempo» realizando «diversos estudios» sobre las implicaciones operativas, organizativas y de personal se ha dado prioridad a la situación del personal afectado y de sus familias con medidas necesarias para facilitar una transición ordenada.

Indican en el comunicado que la reorganización afectará a los 180 guardias civiles, entre ellos, el Equipo Territorial de Policía Judicial y los efectivos dedicados a la seguridad del Centro Penitenciario de El Acebuche y la Subdelegación del Gobierno en Almería.

El personal destinado actualmente en Roquetas de Mar se reubicará en diferentes destinos de la provincia y se prevé que una parte significativa se despliegue en el nuevo acuartelamiento proyectado en Vícar, incluido el Equipo Territorial de Policía Judicial.

Demarcación compartida

En la concentración llevada a cabo se pudo ver un gran cartel con distintos eslóganes que exponían «aquí solo sobran los delincuentes. Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local son necesarias e imprescindibles», poniendo debajo «Juntos en Roquetas de Mar. La Urbanización apoya a la Guardia Civil». Un claro mensaje de apoyo a los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad que podrían cohabitar en un futuro en el municipio.

No en vano, una decisión que ha cogido bastante fuerza con el peso de los meses es una idea clara. Policía Nacional y la Guardia Civil pueden estar los dos en Roquetas y compartir demarcación, puesto que en una sesión plenaria reciente fue aprobada por unanimidad por todas las formaciones políticas (PP, PSOE, Vox, Almería Avanza e IU-Podemos), siendo una de las defensas históricas del PSOE de Roquetas, apostando por la Policía Nacional para zonas urbanas y la Guardia Civil para zonas rurales, agrícolas y el litoral.

De hecho, Rafael Maldonado, subsecretario nacional de Relaciones Institucionales de Jucil, comentaba que «la solución es compartir demarcación Policía Nacional y Guardia Civil, esa es la solución real para los problemas delincuenciales en Roquetas de Mar».

Sin embargo, Francisco Javier Pajuelo, de la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc), en declaraciones a Ideal Almería, no tiene tan claro el apoyo político a la Guardia Civil. «En el cambalanche político de todos los partidos no entendemos exactamente porqué viene hoy este supuesto apoyo cuando todos por unanimidad han aprobado en Pleno la instalación de la Comisaría de la Policía Nacional, al alcalde, Gabriel Amat, que en multitud de ocasiones ha comentado que la entrada de la Policía Nacional sería la salida de la Guardia Civil, no le viene a nuevas al alcalde».

Valoraciones

Desde la sociedad civil organizada de la Urbanización de Roquetas de Mar calificaron como un rotundo «éxito» la concentración convocada por diferentes asociaciones en apoyo a la Guardia Civil.

Durante el acto se desplegó una pancarta elaborada conjuntamente por los vecinos y comerciantes de la Urba con el lema 'Aquí no sobra nadie', un mensaje que fue respaldado y compartido por todos los asistentes. «La concentración dejó una imagen de unidad que hacía mucho tiempo no se veía en nuestro municipio, demostrando que la ciudadanía es capaz de unirse cuando se trata de defender la seguridad y el bienestar común».

Desde la sociedad civil roquetera quisieron «destacar que nos sorprendió la respuesta de la ciudadanía. Alrededor de 400 personas se concentraron en la plaza un lunes a las 11:00 de la mañana, bajo unas temperaturas muy elevadas. Aunque esta cifra pueda parecer reducida para un municipio de más de 100.000 habitantes, consideramos que la asistencia fue muy significativa teniendo en cuenta el horario y las condiciones meteorológicas». Desde la sociedad civil reiteraron un mensaje claro: «la Guardia Civil se queda; aquí no sobra nadie, solo sobran los delincuentes».

Asimismo, hicieron un llamamiento al resto de entidades convocantes para que esta movilización «no sea un hecho aislado, sino el inicio de una serie de acciones que continúen hasta que prevalezcan la coherencia y el sentido común». Asimismo, la sociedad civil de la Urbanización de Roquetas agradeció la participación de todos los asistentes y «reafirma su compromiso de seguir defendiendo, siempre desde el respeto y la convivencia, una mayor seguridad y la permanencia de la Guardia Civil en nuestro municipio».

Manifiesto