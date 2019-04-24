Una decena de candidaturas se disputarán la Alcaldía de Roquetas el próximo mes de mayo

Una decena de candidaturas se disputarán la Alcaldía de Roquetas el próximo mes de mayo

Es el mayor número de propuestas en unas municipales desde el año 1995, en el que salió elegido Gabriel Amat como alcalde

JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR

El panorama político de Roquetas de Mar está revuelto y las elecciones municipales del próximo mes de mayo se presentan como las más abiertas de las dos últimas décadas. Una situación que se refleja a la perfección en el número de candidaturas presentadas de cara a los comicios de mayo, con 10 diferentes, cifra que no se había alcanzado desde que en el año 1995 asumiera Gabriel Amat la Alcaldía de Roquetas.

Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida-Tú Decides-Equo, Ciudadanos, Podemos, VOX y los independientes Roquetas SI, INDAPA, SOMOS Acción Ciudadana y Aguadulce en Marcha, son las candidaturas en esta ocasión.

En las pasadas elecciones de 2015, el PP consiguió 12 ediles, mientras que el PSOE sacó 6, Izquierda Unida obtuvo 3, los mismos que Ciudadanos, y Tú Decides consiguió un representante. Se quedaron fuera Indapa y UPyD, que fueron las otras candidaturas presentadas. El PP no tiene tan pocos concejales desde las elecciones de 1999, cuando consiguió 11, ya que desde entonces ha ido sacando cómodas mayorías absolutas como las de 2003 y 2007 en las que alcanzó los 17 ediles, mientras que en 2011 el número de representantes bajó a 16.

El PSOE por su parte ha ido oscilando en estas últimas legislaturas, entre los 6 de 2015, los 5 con que se quedó en 2011 o los 7 que sacó en 2007, mientras que en 1999 llegó a quedarse con 4 representantes. Por su parte Izquierda Unida se encuentra en su momento de máxima representación en estos años recientes, con 3 concejales los mismos que sacó en 2011 tras dos legislaturas, la de 2003 y la de 2007 en la que no consiguió representanción. Los demás partidos con representación en esta Corporación, Ciudadanos y Tú Decides, se estrenaron en las elecciones de 2015.

Estas son las listas de cada partido, ordenadas en primer lugar entre los que actualmente tienen representación según los votos obtenidos en 2015 y los que no tienen representación por orden de inscripción ante la Junta Electoral:

Partido Popular (en 2015 sacó 12 concejales y 10.369 votos)

1. GABRIEL AMAT AYLLÓN

2. JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ GUERRERO

3. FRANCISCO EMILIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

4. MARÍA TERESA FERNÁNDEZ BORJA

5. ROCÍO SÁNCHEZ LLAMAS

6. JOSÉ JUAN RUBÍ FUENTES

7. JOSÉ LUIS LLAMAS UROZ

8. MARÍA JESÚS IBÁÑEZ TORO

9. JUAN JOSÉ SALVADOR JIMÉNEZ

10. MARÍA DOLORES MORENO SORIANO

11. MARÍA ÁNGELES ALCOBA RODRÍGUEZ

12. ALBA ACEDO ESCOBAR

13. JUAN CARLOS MUYOR MARTÍNEZ

14. RAÚL RODRÍGUEZ LEDESMA

15. LUCÍA SANZ CEREZO

16. AMALIA LÓPEZ YELAMOS

17. ISABEL SORIANO BAEZA

18. ANDRÉS ESPINOSA MERELO

19. JUAN FRANCISCO VIÑOLO FERNÁNDEZ

20. ANDREA BAENA ROBLEDILLO

21. MIRIAN MARÍN DOMINGO

22. FRANCISCA RUANO LÓPEZ

23. ANA MARÍA BAENA GARCÍA

24. JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

25. JUAN JOSÉ MATARÍ SÁEZ

Suplentes

1. AMELIA CANO REYES

2. ANTONIO POYATOS MARTÍNEZ

3. BORJA LÓPEZ TITOS

4. MARÍA TERESA COSANO PÉREZ

5. MARÍA CARMEN MARÍN IBORRA

6. RAFAEL PIORNO FERMOSELLE

7. ALICIA MARÍA CASTRO PÉREZ

8. ANTONIO GARCÍA AGUILAR

Partido Socialista (en 2015 consiguió 6 ediles y 5.346 votos)

1. MANUEL GARCÍA LÓPEZ

2. MARÍA CONCEPCIÓN CIFUENTES PASTOR

3. JUAN FRANCISCO IBÁÑEZ PADILLA

4. ANABEL MATEOS SÁNCHEZ

5. JOSÉ MANUEL OLMO PASTOR

6. ANA BELEN FUENTES LEDESMA

7. RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ CORDOBA

8. SILVIA RAQUEL CRESPO SANCHEZ

9. JOSE ANTONIO CUADRA MORENO

10. LUZ MARIA VIRUEGA BRAVO

11. FRANCISCO GONZÁLEZ RUIZ

12. MÓNICA RODRÍGUEZ LATORRE

13. GUILLERMO SALVADOR SALVADOR RUBÍ

14. ANA BELÉN MULLOR MARTÍN

15. FRANCISCO JAVIER PONCE PONCE

16. ROCIO BAENA MAGAN

17. ISMAEL GALLEGO CALDERON

18. FRANCISCA RODRIGUEZ NIETO

19. RAFAEL LUQUE MARTINEZ

20. REYES OJEDA RUIZ

21. JOSÉ LUIS NADAL RUIZ

22. ANCA CRISTINA URITE

23. ANTONIO SERNA MUÑOZ

24. ENCARNACIÓN MARTÍNEZ MUÑOZ

25. MANUEL CANO VALERA

Suplentes

1. JOSE VILLEGAS MANZANO

2. MARÍA ÁNGELES SÁNCHEZ ZAPATA

3. FRANCISCO RODRÍGUEZ ESTRABO

Izquierda Unida-Tú Decides-Equo (en 2015 consiguió 3 concejales y 3.240 votos más otro concejal de Tú Decides y 1.470 votos)

1. JUAN PABLO YAKUBIUK DE PABLO

2. ANTONIA JESÚS FERNÁNDEZ PÉREZ

3. ASCENSIÓN MARCOS MURCIA

4. MARÍA BELÉN PÉREZ HERNÁNDEZ

5. ALEJANDRO GALA HERNÁNDEZ

6. EMILIA CRUZ OLIVER

7. EDUARDO RODRÍGUEZ MUNGUIA

8. PURIFICACIÓN COBO MIRANDA

9. EDUARDO FONTECHA GUTIÉRREZ

10. MARIANNE SIMONE GHISLAINE LIEKENS

11. ALEJANDRO CUENCA HIDALGO

12. YRENE ELODIA RUIZ MANZANO

13. ORESTES CARLOS MUÑOZ AMATE

14. FRANCISCA SALMERÓN MALPICA

15. JUAN VICENTE POMARES POMARES

16. MARÍA DE LAS MERCEDES DÁVILA GONZÁLEZ

17. ÁNGEL MANUEL RODRÍGUEZ ROMERO

18. BERTA ROSALÍA MONTOYA RUBIO

19. FÉLIX JUAN MARTÍNEZ RIVAS

20. ANTONIA FIMIA ALBA

21. FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ MORALES

22. ISABEL MARTÍN-MORA MUÑOZ

23. GONTRAN LOUIS MENDY SYLVA

24. PAULLIEN MULDER

25. VEJA ALEXANDRU OVIDIU

Suplentes

1. ENCARNACIÓN MORENO FLORES

2. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ VARGAS

3. ELENA MARÍA RUIZ PINTOR

4. JUANA CHICA ALONSO

5. VERÓNICA YEDRA JIMÉNEZ

6. FRITZ PETER SCHUMACHER

Ciudadanos (en 2015 sacó 3.096 votos y 3 concejales)

1. JOSE ANDRES MONTOYA SABIO

2. LOURDES GARCIA GARZON

3. ANTONIO JOSE JIMENEZ ROSALES

4. DANIEL ZALALLA MORENO

5. PILAR ANGELA FERNANDEZ MELLADO

6. ANTONIO JOSE MARTINEZ FERNANDEZ

7. MARIA JOSE MARTINEZ MARTINEZ

8. JOSE JAVIER FUENTS HERRERA

9. MARIA CARMEN JODAR BERNAL

10. ENRIQUE FERNANDEZ PARDO

11. EUGENIO PUERTO LOPEZ

12. JUAN ANTONIO FERNANDEZ ROVIRA

13. DAVID IBAÑEZ POMARES

14. MARIA DEL MAR SABIO ARANDA

15. EVA MARIA LOPEZ VARGAS

16. GONZALO GALDEANO ENRIQUE

17. ANGEL OJEDA IBORRA

18. JESUS FERNANDEZ REYES

19. CARMEN SOLANO JUAREZ

20. MARIA ANGELES RUIZ OLMO

21. MANUEL JIMENEZ SANCHEZ

22. ASCENSION VALVERDE MARTINEZ

23. CRISTIAN FERNANDEZ COBO

24. VERONICA MARTINEZ RUIZ

25. JULIAN MOLERO SANCHEZ

Suplentes

Sin candidatos

SOMOS Acción Ciudadana (sin representación actualmente)

1. PEDRO JAVIER BÉRTIZ COLOMER

2. JOSÉ MANUEL GEA GINERÉS

3. DOLORES MARÍA CHICÓN REINA

4. CRISTINA CARRASQUILLA AMAT

5. MARÍA ISABEL SALMERÓN HERRERA

6. PABLO CAMPRA MADRID

7. CARLOS ARGÜELLES ARIZCÚN

8. MARÍA DOLORES DUARTE CORTÉS

9. MARÍA DOLORES ZÚÑIGA TOLEDANO

10. ALFONSO GARRIDO RAMÓN (INDEPENDIENTE)

11. FRANCISCO ORTIZ IBÁÑEZ

12. ESPERANZA LÓPEZ CARRETERO

13. VÍCTOR GARCÍA LÁZARO

14. JUAN CARLOS CORTÉS SÁNCHEZ

15. MARÍA MEDINA FRÍAS

16. JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ BARRERA

17. PATRICIA TORREBLANCA MURCIA

18. JORGE BAS VALL

19. NATALIA ESTRELLA MARTÍNEZ

20. ANTONIO ISIDRO ESCAMILLA GIL (INDEPENDIENTE)

21. CARMEN SOLER PAREJA

22. JOSÉ SÁNCHEZ AYALA (INDEPENDIENTE)

23. DOLORES DEL CARMEN GARRIDO BERNABÉ (INDEPENDIENTE)

24. JUAN ZAMORA LÓPEZ (INDEPENDIENTE)

25. IVÁN CUENCA IGLESIAS (INDEPENDIENTE)

Suplentes

Sin candidatos

Roquetas SI (sin representación actualmente)

1. MARIA JOSE LOPEZ CARMONA

2. JUAN ANTONIO PEREZ CANO

3. BRIGIDA ORTEGA VIDAL

4. ANTONIO FRANCISCO SALMERON GARCIA

5. MARIA EUGENIA RUIZ MARIN

6. MARIA ASUNCION RUIZ HERAS

7. FRANCISCO MIGUEL GOMEZ POMARES

8. FRANCISCA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

9. MARIA LORETO PEREZ MARTINEZ

10. DIEGO CARO CABRERA

11. ROCIO MUÑOZ FUENTES

12. JUAN JOSE FUENTES RUBÍ

13. LEONOR BLANQUEZ GARCIA

14. ROBERTO LABRADOR LOMBARDIA

15. MARIA INMACULADA AMATE GUERRERO

16. JOSE MARTINEZ GUIRADO

17. DINA ZARET FUENTES VALENTI

18. LUIS MARIA MOTES DE LA CAL

19. INDALECIA GARCIA SERRANO

20. DIANE MARY HIGGIE

21. ANTONIO SAEZ GONZALEZ

22. ANA MUTI

23. MARIA ANGELICA GOMEZ FERNANDEZ

24. MIGUEL VIÑOLO MORAL

25. AGUSTIN LOPEZ GRANADOS

Suplentes

1. ANTONIA SANCHEZ RODRIGUEZ

2. ANDRES GARCIA REQUENA

3. ENCARNACION CAMPOS CANO

4. MIGUEL ANGEL LOPEZ BARRERA

5. JOSE MANUEL SALMERON GARCIA

INDAPA (sin representación actualmente)

1. JOSÉ PORCEL PRAENA

2. MARGARITA QUIRÓS GARRIDO

3. JUAN ANTONIO MILLÁN GUISADO

4. MARIA LUZ DE LA NOGAL ALONSO

5. JUAN AVELINO IMBERNON LÓPEZ

6. JUAN PORCEL VILLALBA

7. LOURDES POVEDANO ANDREU

8. JUAN JESÚS TORREBLANCA CHECA

9. EMILIA MALDONADO GUILLEN

10. MANUEL MIGUEL BAENA MARTÍN

11. ENRIQUE JOSÉ RODRÍGUEZ AUÑON

12. ELISA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

13. JUANA MARÍA MATEU ESCAMILLA

14. GONZALO MILLAN BLÁNQUEZ

15. ANA SOLA GALERA

16. DANIEL MARTÍNEZ CARREÑO

17. ALFREDO JESÚS BLÁNQUEZ MARTÍNEZ

18. PILAR PUGA ANTEQUERA

19. ROSARIO BARRERA RODRIGUEZ

20. ÁNGEL MAGÁN RIVAS

21. GEMA CONCEPCIÓN DE SANTIAGO SÁNCHEZ

22. MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ

23. CLARA HERNÁNDEZ SOLA

24. JUAN CORRAL SÁNCHEZ

25. ALBERTO JOSÉ UREA RAMOS

Suplentes

1. MARIA DEL CARMEN BLÁNQUEZ MARTÍNEZ

2. NORMAN PORCEL PUGA

3. MARTA TERUEL SERRANO

4. JOSÉ LUIS CARMONA SOLA

5. JUAN JOSÉ ROMERO SÁNCHEZ

6. EMILO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Podemos (sin representación actualmente)

1. MANUEL PÉREZ GALDEANO

2. TRINIDAD SERRANO LÓPEZ

3. SILVIO DE MIGUEL FUENTES

4. MELANIA OLIVER LUNA

5. ANDRÉS BLAS PADILLA ARES

6. ENCARNA PÉREZ FERNÁNDEZ

7. FRANCISCO JAVIER GUZMÁN NIETO

8. JULIA MAGÁN HERNÁNDEZ

9. JUAN SANTIAGO FERNÁNDEZ

10. BEATRIZ CARRIÓN CARRIÓN

11. RAFAEL OLIVER HERRADA

12. ANA MARÍA GUZMÁN AGUILERA

13. MARCELINO CO TÉ

14. ROCÍO BELMONTE LÓPEZ

15. CARLOS JAÉN ARMARIO

16. MARÍA DOLORES ALCARAZ RUBIO

17. FRANCISCO DURÁN CHAVES

18. ROSARIO CORTÉS GÓMEZ

19. MANUEL FERNÁNDEZ CASTILLA

20. ROSARIO CARMONA CORTÉS

21. LUIS GÓMEZ TRUJILLO

22. MIRIAM AITAOUI MÁRQUEZ

23. RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ

24. MARÍA DEL MAR MAGÁN JIMÉNEZ

25. FRANCISCO LUIS SÁNCHEZ MANZANO

Suplentes

1. MARÍA YOLANDA JUÁREZ GIMÉNEZ

2. LUIS MORAL HIDALGO

3. DOLORES PÉREZ VILLÉN

Aguadulce en Marcha (sin representación actualmente)

1. FRANCISCO JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ

2. ANA ISABEL MORA MALDONADO

3. OLGA MARÍA VARGAS LÓPEZ

4. ARANTXA PARALERA SÁNCHEZ

5. ANTONIO JESÚS DELGADO CARREÑO

6. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ NARVÁEZ

7. MARÍA DEL MAR MORENO BAEZA

8. JUAN JOSÉ LÓPEZ MORENO

9. MARÍA ÁNGELES SÁNCHEZ SÁNCHEZ

10. ANTONIO MORALES NAVAS

11. MARÍA REMEDIOS RUIZ ROLDAN

12. PABLO LÓPEZ VELA

13. MARÍA DEL MAR DE ARCOS SÁNCHEZ

14. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ BELTRÁN

15. MARÍA DEL MAR MARTÍNEZ RAMÍREZ

16. JESÚS GARCÍA TORTOSA

17. ROSARIO MALDONADO LUQUE

18. BERNARDO JOSÉ MARTÍNEZ ATIENZA

19. TRINIDAD CRUZ RAMOS

20. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ RAMÍREZ

21. MARÍA DEL MAR SOLER LÓPEZ

22. JOAQUÍN GARCÍA BORREGO

23. SILVIA GARCÍA FERNÁNDEZ

24. RUBÉN AMEZCUA GARCÍA

25. MARíA ENCARNACIÓN CASTRO BARRIGA

Suplentes

1. JUAN GONZÁLEZ DOÑA

2. MIGUEL LAUCIRICA URIBE

VOX (sin representación actualmente)

1. JOSÉ IGNACIO CERRUDO RUIZ DE LA TORRE

2. FRANCISCO BARRIONUEVO OSORIO

3. ANTONIO INOCENCIO LÓPEZ MEJÍAS

4. VANESSA CAMPOS GARCÍA

5. MIRIAM JERÓNIMO NADAL

6. MARÍA JESUS PÉREZ GÓMEZ

7. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA

8. MARÍA MENA ESCORIZA

9. MANUEL BUENO VELA

10. ALICIA MARÍA IBAÑEZ MIRAS

11. JOSÉ MANUEL GARCÍA MUÑOZ

12. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ FERRE

13. ANA ISABEL MAGAN MARTINEZ

14. JOSÉ FRANCISCO RUDA GARCÍA

15. MARÍA DEL MAR JIMENEZ OYONARTE

16. LUIS MIGUEL ROSA CAÑADAS

17. MARÍA DEL MAR GARCÍA ALACARAZ

18. OSWALDO PURCET LÓPEZ

19. MÓNICA OJEDA RIVAS

20. CAROLINA REINOSO GINER

21. ALFONSO MARIO RODRÍGUEZ YAÑEZ

22. MARÍA JESUS MIRÓN SAEZ

23. ROXANA GEANINA MIKU

24. JUAN ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ

25. LAURA AMATE DE TORRES

Suplentes

1. ANTONIO JESUS HIDALGO GARRIDO

2. MARÍA INMACULADA CANADELL SÁNCHEZ

3. ARIEL EDUARDO FUNEZ CASTRO

Temas

Pp Partido Popular, Iu Izquierda Unida, Vox, Equo, Podemos, Ciudadanos Almería, Psoe Partido Socialista Obrero Español, Elecciones Municipales 2019

Lo + leído


Top 50

Noticias relacionadas

Patrocinada

 

Fotos

Vídeos

Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración.