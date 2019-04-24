Una decena de candidaturas se disputarán la Alcaldía de Roquetas el próximo mes de mayo

El panorama político de Roquetas de Mar está revuelto y las elecciones municipales del próximo mes de mayo se presentan como las más abiertas de las dos últimas décadas. Una situación que se refleja a la perfección en el número de candidaturas presentadas de cara a los comicios de mayo, con 10 diferentes, cifra que no se había alcanzado desde que en el año 1995 asumiera Gabriel Amat la Alcaldía de Roquetas.
Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida-Tú Decides-Equo, Ciudadanos, Podemos, VOX y los independientes Roquetas SI, INDAPA, SOMOS Acción Ciudadana y Aguadulce en Marcha, son las candidaturas en esta ocasión.
En las pasadas elecciones de 2015, el PP consiguió 12 ediles, mientras que el PSOE sacó 6, Izquierda Unida obtuvo 3, los mismos que Ciudadanos, y Tú Decides consiguió un representante. Se quedaron fuera Indapa y UPyD, que fueron las otras candidaturas presentadas. El PP no tiene tan pocos concejales desde las elecciones de 1999, cuando consiguió 11, ya que desde entonces ha ido sacando cómodas mayorías absolutas como las de 2003 y 2007 en las que alcanzó los 17 ediles, mientras que en 2011 el número de representantes bajó a 16.
El PSOE por su parte ha ido oscilando en estas últimas legislaturas, entre los 6 de 2015, los 5 con que se quedó en 2011 o los 7 que sacó en 2007, mientras que en 1999 llegó a quedarse con 4 representantes. Por su parte Izquierda Unida se encuentra en su momento de máxima representación en estos años recientes, con 3 concejales los mismos que sacó en 2011 tras dos legislaturas, la de 2003 y la de 2007 en la que no consiguió representanción. Los demás partidos con representación en esta Corporación, Ciudadanos y Tú Decides, se estrenaron en las elecciones de 2015.
Estas son las listas de cada partido, ordenadas en primer lugar entre los que actualmente tienen representación según los votos obtenidos en 2015 y los que no tienen representación por orden de inscripción ante la Junta Electoral:
1. GABRIEL AMAT AYLLÓN
2. JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ GUERRERO
3. FRANCISCO EMILIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
4. MARÍA TERESA FERNÁNDEZ BORJA
5. ROCÍO SÁNCHEZ LLAMAS
6. JOSÉ JUAN RUBÍ FUENTES
7. JOSÉ LUIS LLAMAS UROZ
8. MARÍA JESÚS IBÁÑEZ TORO
9. JUAN JOSÉ SALVADOR JIMÉNEZ
10. MARÍA DOLORES MORENO SORIANO
11. MARÍA ÁNGELES ALCOBA RODRÍGUEZ
12. ALBA ACEDO ESCOBAR
13. JUAN CARLOS MUYOR MARTÍNEZ
14. RAÚL RODRÍGUEZ LEDESMA
15. LUCÍA SANZ CEREZO
16. AMALIA LÓPEZ YELAMOS
17. ISABEL SORIANO BAEZA
18. ANDRÉS ESPINOSA MERELO
19. JUAN FRANCISCO VIÑOLO FERNÁNDEZ
20. ANDREA BAENA ROBLEDILLO
21. MIRIAN MARÍN DOMINGO
22. FRANCISCA RUANO LÓPEZ
23. ANA MARÍA BAENA GARCÍA
24. JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
25. JUAN JOSÉ MATARÍ SÁEZ
Suplentes
1. AMELIA CANO REYES
2. ANTONIO POYATOS MARTÍNEZ
3. BORJA LÓPEZ TITOS
4. MARÍA TERESA COSANO PÉREZ
5. MARÍA CARMEN MARÍN IBORRA
6. RAFAEL PIORNO FERMOSELLE
7. ALICIA MARÍA CASTRO PÉREZ
8. ANTONIO GARCÍA AGUILAR
1. MANUEL GARCÍA LÓPEZ
2. MARÍA CONCEPCIÓN CIFUENTES PASTOR
3. JUAN FRANCISCO IBÁÑEZ PADILLA
4. ANABEL MATEOS SÁNCHEZ
5. JOSÉ MANUEL OLMO PASTOR
6. ANA BELEN FUENTES LEDESMA
7. RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ CORDOBA
8. SILVIA RAQUEL CRESPO SANCHEZ
9. JOSE ANTONIO CUADRA MORENO
10. LUZ MARIA VIRUEGA BRAVO
11. FRANCISCO GONZÁLEZ RUIZ
12. MÓNICA RODRÍGUEZ LATORRE
13. GUILLERMO SALVADOR SALVADOR RUBÍ
14. ANA BELÉN MULLOR MARTÍN
15. FRANCISCO JAVIER PONCE PONCE
16. ROCIO BAENA MAGAN
17. ISMAEL GALLEGO CALDERON
18. FRANCISCA RODRIGUEZ NIETO
19. RAFAEL LUQUE MARTINEZ
20. REYES OJEDA RUIZ
21. JOSÉ LUIS NADAL RUIZ
22. ANCA CRISTINA URITE
23. ANTONIO SERNA MUÑOZ
24. ENCARNACIÓN MARTÍNEZ MUÑOZ
25. MANUEL CANO VALERA
Suplentes
1. JOSE VILLEGAS MANZANO
2. MARÍA ÁNGELES SÁNCHEZ ZAPATA
3. FRANCISCO RODRÍGUEZ ESTRABO
1. JUAN PABLO YAKUBIUK DE PABLO
2. ANTONIA JESÚS FERNÁNDEZ PÉREZ
3. ASCENSIÓN MARCOS MURCIA
4. MARÍA BELÉN PÉREZ HERNÁNDEZ
5. ALEJANDRO GALA HERNÁNDEZ
6. EMILIA CRUZ OLIVER
7. EDUARDO RODRÍGUEZ MUNGUIA
8. PURIFICACIÓN COBO MIRANDA
9. EDUARDO FONTECHA GUTIÉRREZ
10. MARIANNE SIMONE GHISLAINE LIEKENS
11. ALEJANDRO CUENCA HIDALGO
12. YRENE ELODIA RUIZ MANZANO
13. ORESTES CARLOS MUÑOZ AMATE
14. FRANCISCA SALMERÓN MALPICA
15. JUAN VICENTE POMARES POMARES
16. MARÍA DE LAS MERCEDES DÁVILA GONZÁLEZ
17. ÁNGEL MANUEL RODRÍGUEZ ROMERO
18. BERTA ROSALÍA MONTOYA RUBIO
19. FÉLIX JUAN MARTÍNEZ RIVAS
20. ANTONIA FIMIA ALBA
21. FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ MORALES
22. ISABEL MARTÍN-MORA MUÑOZ
23. GONTRAN LOUIS MENDY SYLVA
24. PAULLIEN MULDER
25. VEJA ALEXANDRU OVIDIU
Suplentes
1. ENCARNACIÓN MORENO FLORES
2. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ VARGAS
3. ELENA MARÍA RUIZ PINTOR
4. JUANA CHICA ALONSO
5. VERÓNICA YEDRA JIMÉNEZ
6. FRITZ PETER SCHUMACHER
1. JOSE ANDRES MONTOYA SABIO
2. LOURDES GARCIA GARZON
3. ANTONIO JOSE JIMENEZ ROSALES
4. DANIEL ZALALLA MORENO
5. PILAR ANGELA FERNANDEZ MELLADO
6. ANTONIO JOSE MARTINEZ FERNANDEZ
7. MARIA JOSE MARTINEZ MARTINEZ
8. JOSE JAVIER FUENTS HERRERA
9. MARIA CARMEN JODAR BERNAL
10. ENRIQUE FERNANDEZ PARDO
11. EUGENIO PUERTO LOPEZ
12. JUAN ANTONIO FERNANDEZ ROVIRA
13. DAVID IBAÑEZ POMARES
14. MARIA DEL MAR SABIO ARANDA
15. EVA MARIA LOPEZ VARGAS
16. GONZALO GALDEANO ENRIQUE
17. ANGEL OJEDA IBORRA
18. JESUS FERNANDEZ REYES
19. CARMEN SOLANO JUAREZ
20. MARIA ANGELES RUIZ OLMO
21. MANUEL JIMENEZ SANCHEZ
22. ASCENSION VALVERDE MARTINEZ
23. CRISTIAN FERNANDEZ COBO
24. VERONICA MARTINEZ RUIZ
25. JULIAN MOLERO SANCHEZ
Suplentes
Sin candidatos
1. PEDRO JAVIER BÉRTIZ COLOMER
2. JOSÉ MANUEL GEA GINERÉS
3. DOLORES MARÍA CHICÓN REINA
4. CRISTINA CARRASQUILLA AMAT
5. MARÍA ISABEL SALMERÓN HERRERA
6. PABLO CAMPRA MADRID
7. CARLOS ARGÜELLES ARIZCÚN
8. MARÍA DOLORES DUARTE CORTÉS
9. MARÍA DOLORES ZÚÑIGA TOLEDANO
10. ALFONSO GARRIDO RAMÓN (INDEPENDIENTE)
11. FRANCISCO ORTIZ IBÁÑEZ
12. ESPERANZA LÓPEZ CARRETERO
13. VÍCTOR GARCÍA LÁZARO
14. JUAN CARLOS CORTÉS SÁNCHEZ
15. MARÍA MEDINA FRÍAS
16. JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ BARRERA
17. PATRICIA TORREBLANCA MURCIA
18. JORGE BAS VALL
19. NATALIA ESTRELLA MARTÍNEZ
20. ANTONIO ISIDRO ESCAMILLA GIL (INDEPENDIENTE)
21. CARMEN SOLER PAREJA
22. JOSÉ SÁNCHEZ AYALA (INDEPENDIENTE)
23. DOLORES DEL CARMEN GARRIDO BERNABÉ (INDEPENDIENTE)
24. JUAN ZAMORA LÓPEZ (INDEPENDIENTE)
25. IVÁN CUENCA IGLESIAS (INDEPENDIENTE)
Suplentes
Sin candidatos
1. MARIA JOSE LOPEZ CARMONA
2. JUAN ANTONIO PEREZ CANO
3. BRIGIDA ORTEGA VIDAL
4. ANTONIO FRANCISCO SALMERON GARCIA
5. MARIA EUGENIA RUIZ MARIN
6. MARIA ASUNCION RUIZ HERAS
7. FRANCISCO MIGUEL GOMEZ POMARES
8. FRANCISCA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
9. MARIA LORETO PEREZ MARTINEZ
10. DIEGO CARO CABRERA
11. ROCIO MUÑOZ FUENTES
12. JUAN JOSE FUENTES RUBÍ
13. LEONOR BLANQUEZ GARCIA
14. ROBERTO LABRADOR LOMBARDIA
15. MARIA INMACULADA AMATE GUERRERO
16. JOSE MARTINEZ GUIRADO
17. DINA ZARET FUENTES VALENTI
18. LUIS MARIA MOTES DE LA CAL
19. INDALECIA GARCIA SERRANO
20. DIANE MARY HIGGIE
21. ANTONIO SAEZ GONZALEZ
22. ANA MUTI
23. MARIA ANGELICA GOMEZ FERNANDEZ
24. MIGUEL VIÑOLO MORAL
25. AGUSTIN LOPEZ GRANADOS
Suplentes
1. ANTONIA SANCHEZ RODRIGUEZ
2. ANDRES GARCIA REQUENA
3. ENCARNACION CAMPOS CANO
4. MIGUEL ANGEL LOPEZ BARRERA
5. JOSE MANUEL SALMERON GARCIA
1. JOSÉ PORCEL PRAENA
2. MARGARITA QUIRÓS GARRIDO
3. JUAN ANTONIO MILLÁN GUISADO
4. MARIA LUZ DE LA NOGAL ALONSO
5. JUAN AVELINO IMBERNON LÓPEZ
6. JUAN PORCEL VILLALBA
7. LOURDES POVEDANO ANDREU
8. JUAN JESÚS TORREBLANCA CHECA
9. EMILIA MALDONADO GUILLEN
10. MANUEL MIGUEL BAENA MARTÍN
11. ENRIQUE JOSÉ RODRÍGUEZ AUÑON
12. ELISA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ
13. JUANA MARÍA MATEU ESCAMILLA
14. GONZALO MILLAN BLÁNQUEZ
15. ANA SOLA GALERA
16. DANIEL MARTÍNEZ CARREÑO
17. ALFREDO JESÚS BLÁNQUEZ MARTÍNEZ
18. PILAR PUGA ANTEQUERA
19. ROSARIO BARRERA RODRIGUEZ
20. ÁNGEL MAGÁN RIVAS
21. GEMA CONCEPCIÓN DE SANTIAGO SÁNCHEZ
22. MANUEL GARCÍA SÁNCHEZ
23. CLARA HERNÁNDEZ SOLA
24. JUAN CORRAL SÁNCHEZ
25. ALBERTO JOSÉ UREA RAMOS
Suplentes
1. MARIA DEL CARMEN BLÁNQUEZ MARTÍNEZ
2. NORMAN PORCEL PUGA
3. MARTA TERUEL SERRANO
4. JOSÉ LUIS CARMONA SOLA
5. JUAN JOSÉ ROMERO SÁNCHEZ
6. EMILO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
1. MANUEL PÉREZ GALDEANO
2. TRINIDAD SERRANO LÓPEZ
3. SILVIO DE MIGUEL FUENTES
4. MELANIA OLIVER LUNA
5. ANDRÉS BLAS PADILLA ARES
6. ENCARNA PÉREZ FERNÁNDEZ
7. FRANCISCO JAVIER GUZMÁN NIETO
8. JULIA MAGÁN HERNÁNDEZ
9. JUAN SANTIAGO FERNÁNDEZ
10. BEATRIZ CARRIÓN CARRIÓN
11. RAFAEL OLIVER HERRADA
12. ANA MARÍA GUZMÁN AGUILERA
13. MARCELINO CO TÉ
14. ROCÍO BELMONTE LÓPEZ
15. CARLOS JAÉN ARMARIO
16. MARÍA DOLORES ALCARAZ RUBIO
17. FRANCISCO DURÁN CHAVES
18. ROSARIO CORTÉS GÓMEZ
19. MANUEL FERNÁNDEZ CASTILLA
20. ROSARIO CARMONA CORTÉS
21. LUIS GÓMEZ TRUJILLO
22. MIRIAM AITAOUI MÁRQUEZ
23. RAFAEL LÓPEZ GONZÁLEZ
24. MARÍA DEL MAR MAGÁN JIMÉNEZ
25. FRANCISCO LUIS SÁNCHEZ MANZANO
Suplentes
1. MARÍA YOLANDA JUÁREZ GIMÉNEZ
2. LUIS MORAL HIDALGO
3. DOLORES PÉREZ VILLÉN
1. FRANCISCO JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ
2. ANA ISABEL MORA MALDONADO
3. OLGA MARÍA VARGAS LÓPEZ
4. ARANTXA PARALERA SÁNCHEZ
5. ANTONIO JESÚS DELGADO CARREÑO
6. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ NARVÁEZ
7. MARÍA DEL MAR MORENO BAEZA
8. JUAN JOSÉ LÓPEZ MORENO
9. MARÍA ÁNGELES SÁNCHEZ SÁNCHEZ
10. ANTONIO MORALES NAVAS
11. MARÍA REMEDIOS RUIZ ROLDAN
12. PABLO LÓPEZ VELA
13. MARÍA DEL MAR DE ARCOS SÁNCHEZ
14. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ BELTRÁN
15. MARÍA DEL MAR MARTÍNEZ RAMÍREZ
16. JESÚS GARCÍA TORTOSA
17. ROSARIO MALDONADO LUQUE
18. BERNARDO JOSÉ MARTÍNEZ ATIENZA
19. TRINIDAD CRUZ RAMOS
20. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ RAMÍREZ
21. MARÍA DEL MAR SOLER LÓPEZ
22. JOAQUÍN GARCÍA BORREGO
23. SILVIA GARCÍA FERNÁNDEZ
24. RUBÉN AMEZCUA GARCÍA
25. MARíA ENCARNACIÓN CASTRO BARRIGA
Suplentes
1. JUAN GONZÁLEZ DOÑA
2. MIGUEL LAUCIRICA URIBE
1. JOSÉ IGNACIO CERRUDO RUIZ DE LA TORRE
2. FRANCISCO BARRIONUEVO OSORIO
3. ANTONIO INOCENCIO LÓPEZ MEJÍAS
4. VANESSA CAMPOS GARCÍA
5. MIRIAM JERÓNIMO NADAL
6. MARÍA JESUS PÉREZ GÓMEZ
7. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA
8. MARÍA MENA ESCORIZA
9. MANUEL BUENO VELA
10. ALICIA MARÍA IBAÑEZ MIRAS
11. JOSÉ MANUEL GARCÍA MUÑOZ
12. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ FERRE
13. ANA ISABEL MAGAN MARTINEZ
14. JOSÉ FRANCISCO RUDA GARCÍA
15. MARÍA DEL MAR JIMENEZ OYONARTE
16. LUIS MIGUEL ROSA CAÑADAS
17. MARÍA DEL MAR GARCÍA ALACARAZ
18. OSWALDO PURCET LÓPEZ
19. MÓNICA OJEDA RIVAS
20. CAROLINA REINOSO GINER
21. ALFONSO MARIO RODRÍGUEZ YAÑEZ
22. MARÍA JESUS MIRÓN SAEZ
23. ROXANA GEANINA MIKU
24. JUAN ANTONIO FERNANDEZ SANCHEZ
25. LAURA AMATE DE TORRES
Suplentes
1. ANTONIO JESUS HIDALGO GARRIDO
2. MARÍA INMACULADA CANADELL SÁNCHEZ
3. ARIEL EDUARDO FUNEZ CASTRO