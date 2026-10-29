Darkla Beach S.L. adquiere la mítica tienda de Uberam en Roquetas y reabre sus puertas con una renovada imagen

La empresa local Darkla Beach S.L., propietaria y gestora de diversos negocios de referencia en el municipio, da un nuevo paso en su estrategia ... de expansión con la adquisición de la emblemática tienda de Uberam en Roquetas.

Tras una breve fase de adecuación, el establecimiento volvió a abrir sus puertas al público este pasado lunes. Los clientes y vecinos que se acercaron a las instalaciones pudieron comprobar de primera mano el importante cambio de imagen del local, que luce ahora una estética mucho más moderna, atractiva e impactante, pensada para ofrecer una experiencia de compra más fluida y agradable.

Con esta incorporación, Darkla Beach S.L. refuerza su compromiso con el comercio de cercanía y el desarrollo económico de Roquetas. La nueva etapa de la tienda mantiene las marcas de confianza habituales que hicieron de Uberam un referente para los roqueteros, sumando además la selección de productos y marcas de la casa que caracterizan la trayectoria del grupo.

«Nuestro objetivo con esta adquisición es dar continuidad a un espacio muy querido en el municipio, pero aportándole un aire fresco e innovador. Mantenemos las firmas de siempre que busca nuestra clientela, añadimos nuestras referencias de toda la vida y garantizamos, como siempre, una calidad idéntica a precios asequibles para todos los bolsillos», señalaron desde la dirección de Darkla Beach S.L..

La tienda ya se encuentra plenamente operativa en su horario habitual, invitando a todos los vecinos y visitantes de Roquetas a conocer el renovado espacio.