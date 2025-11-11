Cuentacuentos, música y talleres: el Aula de Mar regresa con nuevo programa

El programa 'La mar de divertida' atraca de nuevo en el Aula del Mar de Roquetas de Mar para hacer disfrutar a todos los niños ... y niñas del municipio, los sábados, a partir de las 12 horas, con un creativo calendario de actividades de dinamización, entre las cuales habrá cuentasábados, visitas marineras teatralizadas, talleres de pintura, cocina y playmobil, el club de música sobre las olas y hasta la visita de Su Majestad el Rey Mago Gaspar, entre otras muchas propuestas.

El Área de Turismo y Playas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha planificado ya la programación de noviembre y Navidad, con ocho actividades e inscripción gratuita hasta completar el aforo, que se debe realizar en el email siguiente del Aula del Mar auladelmar@roquetasdemar.es.

El programa 'La mar de divertida' ha sido creado por Contraportada, agencia de gestión cultural y comunicación, para el Aula del Mar de Roquetas de Mar.

La concejal de Turismo y Playas, Amalia López, asegura que la intención del equipo de Gobierno es que «el Aula del Mar se convierta en un espacio familiar, de interés para visitantes y vecinos, y para ello cada sábado programaremos una nueva actividad, creativa, didáctica y divertida, a las 12 horas, y luego, cuando terminen, pueden con-tinuar disfrutando del entorno del Puerto de Roquetas y su gastronomía del mar».

La programación comenzará el sábado, 15 de noviembre, a las 12 horas, con el Club de Música Sobre las Olas, y la actuación del 'Rap del mar'. Se trata de un acercamiento al freestyle y la música urbana, de manera amena y didáctica, con tres artistas almerien-ses: el speaker Alrap, y los freestylers Carrique y Egea. La propuesta está creada par niños y niñas a partir de seis años con sus familiares, y será muy participativa.

El 22 de noviembre se celebrará un taller de pintura, donde colorearán el color del mar. Será impartido por la profesora e ilustradora Sol Ruiz, de gran experiencia, coau-tora del libro 'Los ciempiés no llevan zapatos'.

El 29 de noviembre se celebrará el primer cuentasábados, con la interpretación del cuento infantil 'La Luna', basado en el libro del mismo título y que realizará su autora, Mamen Puertas, acompañada de su guitarra

El 6 de diciembre se celebrará el taller 'Crea tu playmobil personalizado', donde se adentrarán en la customización de estos personajes. Habrá diferentes piezas encima de la mesa y los niños y niñas aprenderán a crear sus figuras personalizadas, favoreciendo la creatividad. Los playmobil son una afición muy querida por las diferentes generaciones, afición que se traspasa de padres a hijos. El taller permitirá a los más pequeños aprender cómo combinar y crear personajes a raíz de las piezas sueltas que suelen tener en casa. Será impartido por Alejandro, coleccionista de playmobil.

El 13 de diciembre regresarán los cuentasábados, con la narradora infantil Mamen Puertas, que ofrecerá un cuento infantil de ambientación navideña, acompañado de talleres también navideños.

El 20 de diciembre será el turno para un taller saludable, a cargo de Yolanda García, chef de Gastroconciencia. Los niños y niñas aprenderán a elaborar 'delicias energéticas, sanas y sabrosas'. Los pequeños cocineros van a preparar unas barritas para poder llevar para la merienda, saludables y compuestas por productos naturales de Almería, como la miel, frutos secos. Este taller también permitirá reflexionar sobre hábitos saludables de cocina y la importancia del producto natural y de proximidad.

El 27 de diciembre habrá una visita marinera teatralizada, interpretada por dos actores, que partirá del Faro, continuará con el Castillo de Santa Ana, Puerto Pesquero y Aula del Mar. Una historia para adentrarse en el turismo marinero de Roquetas de Mar y que concluirá con una visita al Aula del Mar.

La programación concluirá con una visita de excepción, Su Majestad el Rey Mago Melchor, que volverá al Aula del Mar el 3 de enero, de 10.30 horas a 13:30 horas, para recoger las cartas de los pequeños de la casa, conversar y hacerse fotos con ellos.

Una completa programación de la Concejalía de Turismo y Playas, que continuará a lo largo del año 2026, por lo que las familias pueden ya apuntar en el calendario colgado en el frigorí-fico que todos los sábados, a las 12 horas, podrán asistir al Aula del Mar para disfrutar con las actividades de 'La mar de divertida'.