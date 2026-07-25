Cucaña y procesión terrestre marítima: Roquetas se prepara para su día grande de las Fiestas del Puerto

El Puerto de Roquetas de Mar se prepara vivir una jornada inolvidable durante todo este domingo, festividad de Santa Ana, que concentrará los actos más ... representativos. La jornada dará comienzo con la solemne misa en la Parroquia de Santa Ana y San Joaquín, el tradicional homenaje al pescador de mayor edad y el reconocimiento a los propietarios de las embarcaciones que participan en la procesión.

Por la tarde volverán dos de las imágenes más esperadas de estas fiestas: la tradicional cucaña, que reúne cada año a cientos de personas en el muelle pesquero, y la procesión terrestre-marítima de la Virgen del Carmen y Santa Ana, precedida por el tradicional lavado de cara de Santa Ana, una ceremonia única que constituye uno de los momentos más emotivos y singulares de las fiestas del Puerto y uno de los principales atractivos de esta celebración declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía.

Durante cuatro intensas jornadas, vecinos, visitantes y turistas están disfrutando de una programación diseñada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar que combina las tradiciones más arraigadas con una amplia oferta de actividades para todos los públicos.

Una fiestas a las que el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, invitó a todos los vecinos y visitantes a participar, ya que constituyen una de las principales señas de identidad del municipio y que cada verano convierten al Puerto en un punto de encuentro para miles de personas. «Estas fiestas representan nuestras raíces marineras y son una magnífica oportunidad para mostrar la hospitalidad de Roquetas de Mar y disfrutar de unas tradiciones que han pasado de generación en generación», destacó.

Por su parte, el concejal de Deportes, Cultura y Tiempo Libre, José Juan Rubí, subrayó el esfuerzo realizado para ofrecer una programación variada, participativa y pensada para todas las edades. «Hemos preparado un programa que mantiene intacta la esencia de nuestras fiestas y que, al mismo tiempo, incorpora una oferta cultural, deportiva y de ocio capaz de atraer tanto a las familias del municipio como a quienes nos visitan durante estos días», concluyó.

Programación

Las fiestas arrancaron el pasado jueves 23 de julio con el tradicional chupinazo anunciador, que volvió a marcar el inicio oficial de la celebración. La jornada incluyó el Maratón de Caminar organizado por la Asociación Tercera Edad Santa Ana El Puerto, exposiciones de fotografía, cerámica y pintura, torneo de ajedrez, la Fiesta del Agua con hinchables acuáticos, actividades deportivas en la playa, talleres infantiles, la apertura de la Feria del Mediodía, el inicio del XIII Memorial 'Ángel Rasera' de dominó, el encendido oficial del alumbrado y una gran verbena popular.

El viernes 24 de julio continuó con una intensa agenda de actividades deportivas, culturales e infantiles, entre las que destacaron el tradicional partido de fútbol entre policías y pescadores, exhibiciones, juegos acuáticos, conciertos, actuaciones musicales y nuevas propuestas para el público familiar, además de los diversos actos religiosos correspondientes al Triduo en honor a Santa Ana.

Tradiciones

Por su parte, la programación del sábado 25 de julio combinó la celebración religiosa con algunos de los actos más esperados por los vecinos, como la ofrenda floral, el besamanos a Santa Ana, el tradicional sorteo del lavado de cara de la imagen y el Certamen Internacional de Animación de Calle, que volvió a llenar las calles del Puerto de música, color y espectáculos itinerantes. La jornada finalizó con diversas actuaciones musicales y verbena popular.

Además de los actos religiosos, la programación de las Fiestas en honor a Santa Ana y la Virgen del Carmen de Roquetas de Mar incluye conciertos, verbenas, actividades deportivas, propuestas infantiles, exposiciones, espectáculos de animación y la tradicional Feria del Mediodía, consolidando estas fiestas como uno de los grandes acontecimientos del verano en Roquetas de Mar y un importante atractivo turístico para toda la provincia de Almería.