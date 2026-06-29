Cuatro heridos tras chocar contra una farola y volcar de madrugada en Roquetas

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado esta madrugada en la localidad almeriense de Roquetas de Mar, según informa el 112.

El siniestro ha tenido lugar en la Avenida Carlos III en Aguadulce minutos antes de las 4.30 horas cuando se atendió en el teléfono 112 la primera de varias llamadas que alertaban del vuelco de un turismo, en el que indicaban que había al menos una persona atrapada. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Local y de Bomberos del Consorcio del Poniente.

Cuatro varones de 24, 22, 21 y 20 años resultaron heridos y fueron evacuados al Hospital de Poniente, dos de ellos por los servicios sanitarios y otros dos por otro recurso.

Al parecer, el vehículo siniestrado colisionó con una farola y posteriormente volcó, quedando sobre uno de los laterales, según indicaron los bomberos.