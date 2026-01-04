Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

R. I.

Cuatro heridos en una colisión múltiple en Roquetas de Mar con siete vehículos implicados

El siniestro, ocurrido en la tarde de este sábado, está relacionado con un vehículo que circulaba en sentido contrario, según los testigos

E. P.

Almería

Domingo, 4 de enero 2026, 10:36

Cuatro personas han resultado heridas en una colisión múltiple registrada durante la tarde de este sábado, 3 de enero, en el kilómetro 3 de la ... A-1051 en Roquetas de Mar. Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, tres de los heridos fueron trasladados al Hospital Torrecárdenas.

