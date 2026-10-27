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Cuatro detenidos en Roquetas por obligar a un joven de 19 años a caminar entre invernaderos mientras le agredían, amenazaban de muerte y grababan

Los autores accedieron a la víctima a través de dos amigos tras amenazarles con un arma blanca

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Imágenes grabadas por cámaras de seguridad de los jóvenes agresores

C. L.

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido en el poniente almeriense a cuatro personas tras llevar a cabo la detención ilegal de ... un varón de 19 años, al que localizaron tras amenazar con un arma blanca a dos de sus amigos, conducirle por carreteras secundarias y entre invernaderos, mientras era amenazado y agredido. Además, también le sustrajeron lo efectos personales que llevaba encima. A los detenidos se le imputan los delitos de detención ilegal, lesiones leves, amenazas y robo con violencia en el poniente almeriense.

En primer lugar, la Guardia Civil tuvo conocimiento de que, el pasado día 21 de septiembre, a un varón de 19 años, al cual localizaron tras amenazar con un arma blanca a dos de sus amigos, le obligaron a caminar entre invernaderos y carreteras secundarias (para eludir la acción policial), grababan en vídeo, a la vez lo que compartían con terceras personas celebrándolo, agredían y amenazaban, tanto a él como a su familia de muerte y sustraían los objetos personales que poseía.

La Guardia Civil de la localidad de Roquetas de Mar comenzró entonces la investigación, para la que recabó todas las informaciones obtenidas gracias a la colaboración ciudadana y tras recoger los indicios necesarios. Sumados a la manifestación de la víctima, en su denuncia, permitieron al personal de la Guardia Civil llevar a cabo una minuciosa reconstrucción de los hechos.

Como resultado de esta investigación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería logró identificar a los autores, lo que motivó a llevar a cabo un dispositivo de búsqueda que finalizó con la detención de los mismos el pasado día 06 de octubre. Dos de ellos han sido puestos a disposición de la Sección y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar y los otros dos a disposición de la Fiscalía de Menores.

La colaboración ciudadana y la denuncia temprana resultaron en este caso fundamentales.

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Cuatro detenidos en Roquetas por obligar a un joven de 19 años a caminar entre invernaderos mientras le agredían, amenazaban de muerte y grababan

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