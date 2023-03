Cs apoya las peticiones de la comisaría y critica el silencio de la Subdelegación

Su candidato a la Alcaldía, Rafael Albacete, ha participado hoy en la concentración convocada por el sindicato policial SUP

El candidato a la Alcaldía de Roquetas por Ciudadanos, Rafael Albacete, participó este jueves en la concentración del sindicato policial SUP para reclamar la apertura de una comisaría de Policía Nacional en el municipio. Albacete ha mostrado su apoyo a la reivindicación, asistiendo a la protesta junto al coordinador de CS en la provincia de Almería, Rafael Burgos, y el secretario de Organización de la formación liberal, David Bonillo. «Es un problema ya enquistado en nuestra ciudad y no hay hechos, sólo palabras, y con eso no se protege a los ciudadanos», ha dejado claro el dirigente liberal.

«No queremos ser alarmistas, pero los datos están ahí», refiriéndose a las cifras de criminalidad publicadas por el propio Ministerio del Interior y que colocan a Roquetas de Mar como la localidad con «peores registros en toda la provincia». «Además, según las cifras, estamos por encima de la media nacional en cuanto a delitos relacionados con lesiones y riña tumultuaria». En 2022 se contabilizaron al menos 50 hechos de este tipo.

Pero, para Rafael Albacete «hay más razones» para sostener esta petición. «Ya somos una ciudad con más de 100.000 habitantes y somos los únicos con estas características en toda España que no contamos con una comisaría de la Policía Nacional». «No entendemos que el proyecto siga bloqueado y que desde la Subdelegación del Gobierno en Almería se guarde silencio», ha resaltado, añadiendo que «el PSOE de Roquetas de Mar no puede ponerse de perfil en este asunto o vendernos de que ellos también están reclamando esta comisaría, porque nos atenemos a las actuaciones que, como vemos, no llegan».

En este encuentro, desde el Sindicato Unificado de la Policía Nacional han trasladado a los dirigentes de CS que «quieren convivir y trabajar de forma conjunta con la Guardia Civil». «En este caso hay una evidente falta de voluntad política, una absoluta dejadez», ha aseverado Albacete quien, en esta línea, ha recordado que ya en 2021, senadores de Ciudadanos exigieron que se incluyera este proyecto en el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2019-2025, «sin embargo, parece que para este Gobierno hay otros intereses que se anteponen a lo seguridad de los vecinos de una ciudad que supera los 100.000 habitantes», ha culminado.