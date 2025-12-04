Críticas tras la inauguración de la Casa Anita en Roquetas: «ni es museo ni es de historia»

El pasado lunes 1 de diciembre, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, acompañado por los concejales del equipo de Gobierno, descubrió la placa ... inaugural del centro de interpretación patrimonial conocido como «Casa Anita».

Un centro que fue criticado estos días tanto a nivel político, como a nivel social. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas censuró duramente este proyecto impulsado por el actual alcalde, Gabriel Amat, en la antigua Casa de Anita Guerrero, calificándolo de «capricho personal» y «carísima propaganda electoral» pagada con dinero público.

El concejal del PSOE, Rafael Torres, expresó su «estupefacción» ante la orientación del nuevo espacio. «Es una paradoja que una ciudad con tres mil años de historia decida hacer un 'museo' centrado casi exclusivamente en los últimos cincuenta años, la mayoría coincidentes con la llegada y los mandatos del señor Amat».

El edil socialista recordó que cuando el Ayuntamiento compró la Casa de Anita Guerrero, una de las pocas viviendas históricas que quedan en la ciudad, prometió salvarla y convertirla en museo de historia pero «no ha cumplido con ninguna de las dos cosas».

«La casa acabó derribada y el museo ni siquiera es tal, porque no cumple los requisitos para serlo y a pesar de su propaganda y notas de prensa, en las placas oficiales se refieren a él como 'Observatorio', que no es más que una recopilación de paneles para mayor gloria de Amat», denunció Torres, que calificó de «indecente» lo ocurrido.

Maquetas

Ejemplo del menosprecio a la historia de la ciudad, el concejal socialista mencionó que apenas se conceda espacio al pasado salinero y que no se haya dedicado ni una sola línea a la pesca, «sectores ambos que son el origen de Roquetas de hace 3.000 años, pero viendo este lugar parece que este municipio lo fundó el propio alcalde, como si no hubiese existido antes de su llegada a Roquetas desde La Rábita».

También mencionó la «mala calidad» de unas maquetas impresas en 3D y la ausencia de traducciones, «al menos en inglés» de los paneles, algo que califica de «imperdonable» en un municipio turístico y que «confirma que todo esto se ha hecho solo con miras electorales».

Otra de las críticas partió de la Asociación Unidos por Turaniana, que realizó un comunicado que compartió IU Roquetas, que expresaba en sus redes sociales que este lunes «se inauguró lo que el Ayuntamiento de Roquetas ha denominado 'Museo Casa Anita', aunque de la casa de Anita Guerrero queda bien poco. Es una pena cómo hemos perdido una de las últimas casas antiguas de Roquetas, de finales del siglo XIX, y sin duda la mejor y más completa que se conservaba. Cualquier 'museo', centro de interpretación o lo que sea que se haga en este solar, tiene mucho menos valor que haber conservado la casa original».

Además, añadieron que «para colmo, todo ello a manos de la institución que debe cuidar y proteger la cultura y el patrimonio local. Así, el ayuntamiento roquetero adquirió la vivienda en 2016 y, tras declararse incapaz de restaurarla y haciendo oídos sordos a las asociaciones e historiadores que insistíamos que era posible, optó por derribarla en 2020».

Contexto

Estas críticas no son nuevas, ya que tras iniciarse en septiembre de 2020 las obras de construcción del museo de historia reciente de Roquetas, que implicó la demolición de la Casa Anita Guerrero, los grupos de la oposición se unieron una semana para visitar conjuntamente la vivienda y comprobar personalmente si el estado que presentaba era tan malo como aseguraba el Ayuntamiento para justificar su derribo.

La visita contó con la participación de los cuatro portavoces opositores, Manolo García (PSOE), Pepe Montoya (Cs), Juan Pablo Yakubiuk (IUTDEQ) y José Ignacio Cerrudo (Vox), todos ellos defendieron el valor de la vivienda y la necesidad de su salvación.