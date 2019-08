Críticas del PSOE por el retraso en la apertura de los nuevos puntos de información turística La formación asegura que el Turismo, en manos de VOX, está siendo «caótico» este año y que incluso hay dudas sobre la ubicación de las nuevas casetas, ya construidas y con personal para funcionar J. VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Jueves, 15 agosto 2019, 09:46

El Partido Socialista de Roquetas de Mar ha denunciado el «caos» en el que se encuentra este verano la estrategia turística del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en manos de VOX. El portavoz, Manolo García, ha puesto de ejemplo el retraso en la apertura de los nuevos puntos de información turística, cuyas pequeñas casetas están listas desde hace meses y disponen de personal para funcionar pero que «por razones que se desconocen, siguen sin ponerse en marcha en la semana más importante de todo el verano y parece que ni siquiera se tiene clara la ubicación de alguno de ellos, decidida hace ya tiempo».

García se ha mostrado «muy preocupado» por la «deriva de nuestro sector turístico» ya que «aunque la estrategia turística de nuestro Ayuntamiento se ha limitado más a vender humo y titulares de prensa que medidas efectivas para mejorar la situación del sector y sus ingresos, este año ni siquiera se está trabajando en eso, la realidad es que no se está trabajando nada».

Una página web que ha permanecido buena parte del verano sin actualizarse, unos perfiles en redes sociales con información errónea que por ejemplo promocionan playas para perros inexistentes en Roquetas, y unos «preocupantes» retrasos en el arreglo de elementos básicos en las playas como las duchas, son otras de las cuestiones sobre las que el PSOE se muestra «alarmado».

A ellos se suman otros problemas habituales todos los veranos, hasta ahora no solo no resueltos por el equipo de Gobierno, sino «agravados claramente este verano», como es el caso de la seguridad, los aparcamientos o la venta ambulante. «La sensación, no solo del PSOE, sino de los comerciantes y empresarios del sector turístico, es que las cosas se han descontrolado este verano, como si no se hubiera aprendido nada del desastre del verano pasado», critica Manolo García.

Es el caso de los aparcamientos, que «nunca han estado peor en las zonas turísticas», o de la venta ambulante, que como ya denunció el PSOE la semana pasada «se está permitiendo desde el Ayuntamiento, que está mirando para otro lado cuando hay más venta ilegal que nunca».

Manolo García ha culpado de todo ello al equipo de Gobierno del PP y VOX, y particularmente al alcalde, Gabriel Amat, que «está viendo cómo todo está fallando y no mueve un dedo para salvar un sector clave para nuestra economía como es el turismo; no lo ha hecho en los últimos años, y no lo está haciendo en esta temporada, cuando ha dejado en manos de un partido sin experiencia y extremista algo tan importante».

Por último, el portavoz socialista, tras preguntarse por qué a su última denuncia sobre Turismo ha respondido el concejal de Medio Ambiente, José Luis Llamas, ha querido responder a las acusaciones de éste, que hace unos días aseguraba que las críticas del PSOE dañan al sector turístico. «Que le quede claro al señor Llamas y al resto del equipo de Gobierno del PP y VOX, el PSOE no ataca ni perjudica al sector turístico haciéndose eco de las quejas de los comerciantes y vecinos, y pidiendo medidas para que se arreglen problemas que se padecen este verano, los que atacan y dañan al sector son aquellos que conocen perfectamente los problemas y miran para otro lado sin querer solucionarlos pese a tener la responsabilidad para ello», concluye el dirigente socialista.